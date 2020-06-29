Усилия власти и общества сохранили не меньше 80 тысяч жизней россиян во время пандемии коронавируса

Ограничения, которые приняло правительство и население для борьбы с коронавирусом, спасли десятки тысяч россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу», проведенного экспертами Высшей школы экономики. Ученые рассчитали разницу между прогнозной оценкой количества смертей (с учетом введенных ограничений и без них) и фактической смертностью в период с 1 марта по 24 июня.

Эксперты оценили несколько моделей развития событий и смертности в разных странах.

«По мнению исследователей ВШЭ, более реалистичной является эпидемиологическая (SEIR) модель с корректировкой индекса репродукции (R0) и с учетом изменение поведения властей и граждан. Расчеты по этой методике показали, что предпринятые правительством меры – санитарно-эпидемиологические, медицинские, экономические, меры по информированию населения и организаций, а также ответственное поведение граждан, пошедших на минимизацию контактов, самоизоляцию, использование защитных средств и предприятий, перешедших к работе в удаленном режиме, проводивших тестирование работников, обеспечивающих их средствами защиты – все это позволило сохранить жизни не менее 80 тысяч россиян», - читаем в исследовании.

По мнению одного из авторов научного труда, проректора, директора по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Андрея Жулина, современное общество – сложный самоорганизующийся организм, большинство людей хорошо образовано и способно быстро обучаться и адаптироваться к новым обстоятельствам. Своевременное получение информации об угрозе позволяет обществу своевременно приводить в действие «защитные механизмы».

«Спасенные жизни – это результат регулирующих мер властей и ответственного поведения граждан и невозможно надежным образом разделить эти эффекты», – подчеркивает Андрей Жулин.

Авторы исследования ВШЭ отметили, что их оценки являются предварительными и подчеркнули, что представленные результаты должны восприниматься с учетом ограниченности текущих данных, которые будут дополняться и уточняться.

Исследование проведено авторским коллективом в составе: заведующий Международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Евгений Андреев, профессор факультета социологических наук НИУ ВШЭ Василий Власов, проректор, директор по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Андрей Жулин, научный сотрудник факультета мировой экономики мировой политики НИУ ВШЭ Марсель Салихов, профессор, директор Центра политики в сфере здравоохранения, заведующий кафедрой управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин.