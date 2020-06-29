Смыла косметику: девушка напугала коня, сняв маску

Шутки про «смыла косметику» давно уже вошли в обиход. Чего только на эту тему не придумано, особенно любят балагурить по данному поводу мужчины, а прекрасная половина человечества становится объектом нападок.

Но, справедливости ради, стоит отметить, что при должном умении пользоваться косметикой, из кого угодно можно сделать принцессу. А их принцессы – лошадку.

Именно в это четвероногое решила трансформироваться девушка с видео, которое появилось в Сети.

Миниатюрная брюнетка примерила маску лошадки и подошла к коню, который ожидал седока. Животное явно заинтересовалось компанией. Не ожидая подвоха лошадка начала обнюхивать новую приятельницу и не известно, как бы закончилась дружба, если бы маски не были сброшены.

Шутница сорвала с головы лошадиную морду и повергла в шок животное. Конь так перепугался, что поскакал прочь и несколько десятков метров не оглядывался.

В Сети шутят, что подобную реакцию может получить любая девушка, которая слишком увлекается косметикой или фотошопом, пишет Ридус.

«Когда девушка смывает косметику», «Ну нормально же общались!»

«Зачем так жестоко с животными? Вы представьте себя на его месте, что если бы парень, с которым вы общались, конем оказался?», - задаются риторическим вопросом мужчины.