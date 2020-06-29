Шолбан Кара-оол поблагодарил армию за помощь в борьбе с коронавирусом

- Заслуживает всяческой похвалы и уважения, что буквально за сутки военнослужащие развернули такой большой лечебный госпиталь. Я имел возможность пообщаться с военными врачами, это люди высокого класса, и среди населения республики к ним есть большое доверие, - заявил глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, высоко оценив помощь Вооруженных Сил РФ в борьбе против коронавирусной инфекции.

Вместе с первым заместителем Министра обороны России Русланом Цаликовым он проверил готовность развернутого полевого многофункционального госпиталя в Кызыле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787671" frameborder="0"></iframe> Военные развернули за сутки полевой госпиталь в Кызыле.

Необходимо отметить, что полевой мобильный госпиталь на 100 койко-мест был переброшен в республику 7 самолетами военно-транспортной авиации ВКС России из Челябинской области и установлен в Тыве за сутки. В полевом госпитале развернуты приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Также воздушным транспортом на расстояние около 3 тысяч километров было доставлено 108 военнослужащих и 65 тонн медицинского имущества и материальных средств.

С завтрашнего дня полевой госпиталь в Кызыле начнет прием и лечение первых пациентов.