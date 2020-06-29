Матч ЦСКА – «Спартак» покажет в прямом эфире «Матч ТВ»

Московское дерби всегда интересно само по себе, вне зависимости от того, какие места занимают команды в турнирной таблице. Но на этот раз они как раз соседи. ЦСКА занимает пятую еврокубковую строчку, а «Спартак» - шестую, которая может дать такие привилегии только при определенном раскладе в Кубке России.

Кроме того, существует еще одна интрига. После поражения в 23-м туре от «Зенита» (0:4), главный тренер армейцев Виктор Гончаренко подал в отставку. На последний матч, против «Динамо», команду выводил старший тренер Сергей Овчинников. Но Гончаренко поостыл, и, как сообщает сайт красно-синих, вернулся в команду.

Напомним, что в первом круге «Спартак» на своем поле переиграл ЦСКА - 2:1. Тогда на дубль Самуэля Жиго голом ответил Марио Фернандес. Смогут ли армейцы взять реванш?

Матч, кстати, в прямом эфире «Матч ТВ» прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин. Кроме столичного дерби на федеральном канале покажут еще четыре матча 25-тура. (См. расписание).

Напомним, что в связи с остановкой чемпионата из-за пандемии, его приходится доигрывать в плотном графике, и командам приходится сражаться и в выходные, и посередине недели.

Расписание трансляций матчей 25 тура (время московское):

30 июня

17:55 «Матч ТВ», «Локомотив» — «Крылья Советов», комментаторы Александр Шмурнов и Тимур Журавель

19:55 «Матч ТВ», ЦСКА — «Спартак», комментаторы Константин Генич и Дмитрий Шнякин

1 июля

14:55 «Матч ТВ», «Уфа» — «Рубин», комментаторы Артем Шмельков и Артем Кочешев

17:25 «Матч ТВ», «Тамбов» — «Зенит», комментаторы Роман Трушечкин и Роман Нагучев

19:50 «Матч ТВ», «Ростов» — «Краснодар», комментатор Михаил Моссаковский.