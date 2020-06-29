Лукашенко пригрозил распадом Белоруссии

Помните, как на время всемирного карантина белорусский футбол вдруг переплюнул все «барселоны» и «реалы»? Просто легенды отсиживались дома. А белорусские спортсмены продолжали пинать мячик. Вот нечто подобное происходит с политикой в Минске. В стране на 9 августа назначены президентские выборы. Поэтому оппозиционеры бунтуют, силовики их гоняют. А Батька - выступает.

«КП» выбрала самые интересные открытия, которые сделал Лукашенко за минувшие дни.

«ОСТАЛАСЬ РОЗОВАЯ ПОЛОСОЧКА»

«Не позволяйте возвращаться к тому, от чего мы с вами ушли. Думаю, вот, сейчас ребята выведут — 1921 год, Рижский договор (на экране появляется карта «Межы Беларусi — 1921-1946»). Видите, вот эта розовая полосочка. Это наши нацмены с 21-го года воевали за незалежную Белоруссию. Вот что нам осталось в 21-м году. Все остальное разменяли и отдали: Западу, Польше, что-то там на востоке было у России...

В 1939-м граница Белорусской ССР проходила неподалеку от Минска. Если бы осенью того года Красная Армия не присоединила Западную Белоруссию, находившуюся в составе Польши, то границы государства сейчас были бы совсем другими. Вот я не хочу, чтобы было это сейчас. Поэтому вы подумайте. Вы подумайте, в какой стране мы будем жить. И сегодня время выбрало нас — решить эту проблему. Можете, хотите? Вставайте рядом. Не можете? Уходите в сторону. Не мешайте».

«РОССИЯ В СТРАШНОМ СНЕ НЕ МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬ»

«Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь... Россию выталкивают «с очень маржинальных рынков» Евросоюза и Украины. Белоруссия является вторым после Германии крупнейшим потребителем российского газа, а также закупает огромное количество российской нефти.

Из-за отношения России с Литвой, Латвией и Эстонией, которые считают ее злейшим врагом, а также с Польшей и Украиной у Москвы осталось единственное окно, чтобы сотрудничать с Европой, - Минск. Россия в страшном сне не может представить, что нет у них больше этого союзника».

«КИТАЙ И АМЕРИКА ДЕЛЯТ МИР?»

«Ко времени задать вопрос. А эта пандемия - это рукотворное «мероприятие»? Я не знаю. Вы подумайте. То есть, не специально ли это было создано для того, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка, переделили мир? Чтобы «пристегнуть» к себе другие страны? Нужны рынки сбыта, а их не хватает, начали делить существующие».

ПОСЛЕВКУСИЕ

Игра в мачо

От этих (как и многих последних) заявлений Александра Лукашенко можно схватиться за голову.

США и Китай придумали коронавирус, чтоб поделить мир? И для этого Штаты наслали на себя такую напасть, что у них уже под миллион заразившихся и под 130 тысяч умерших от «короны»? А экономики Китая и Америки теряют уже триллионы юаней и долларов. Что-то тут не сходится.

Про «единственного союзника» тоже вопрос спорный. Минск все чаще встает в такую капризную позу, что ее можно назвать как угодно, но только не союзническими отношениями. Да и что это за союзник, если его дружба зависит только от цены на нефть и газ?

Но и Лукашенко можно понять. Батьке приходится играть роль мачо, чтоб удержать власть. И чем ближе к выборам, тем он все заметнее переигрывает.

Добавят ли Александру Григорьевичу голосов его острые выпады, в том числе в адрес Москвы? Это мы узнаем лишь после 9 августа.

Но те, кто слышат такие речи в России - наверняка задумаются о многом.

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