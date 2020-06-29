Фэн-шуй на июль 2020: благоприятные и неблагоприятные даты

1 июля, среда

Денежный день. Удадутся все задуманные финансовые операции, а возможно придет и неожиданный заработок. Беритесь за дела, направленные на процветание, увеличение дохода. Не отказывайте в помощи тем, кто за ней обратится.

Часы удачи: с 8.00 до 16.00.

2 июля, четверг

Неплохой день. Но явно не для тех дел, от которых будет зависеть ваша судьба. Особенно стоит перенести помолвки и другие мероприятия связанные с созданием семьи. Куда как лучше заняться исправлением различных недоделок и мелким ремонтом своего жилища.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

3 июля, пятница

День под знаком удаления. Это значит, что сейчас можно без особых последствий избавиться от всего, что вас тяготит: от ненужных образований на теле, от надоевших связей и даже от старых вещей. Хороший способ обновить свою жизнь!

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

4 июля, суббота

Для знаменательных дел не лучший день. Только привычное, рутинное. Зато стоит заняться построением планов, прорабатыванием стратегии и анализом ситуации.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

5 июля, воскресенье

Отдых и семья – два главных слова на это воскресенье. Придумайте дела, в которых будут задействованы все члены семьи. Масса плюсов гарантирована: и отношения укрепите, и хозяйство в порядок приведете.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

6 июля, понедельник

Важные дела обречены на фиаско также, как и общение с противоположным полом. Особенно стоит повременить с финансовыми операциями и поездками в другие регионы.

Займитесь рутинными заботами.

Часы удачи: с 15.00 до 16.00.

7 июля, вторник

Редкий момент, когда можно договориться с начальством, партнерами и близкими, буквально, о чем угодно. Не теряйтесь и используйте этот шанс! Хорошо подписывать договора и поступать на новую работу. Постарайтесь обеспечить себе приличные условия.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

8 июля, среда

Хорошие дивиденды принесут дела, связанные с ремонтом и строительством. Займитесь улучшением своего быта и жилья.

Также подходит день для занятий в саду.

А вот для вечеринок, поездок, походов – не лучший период.

Часы удачи: с 9.00 до 14.00.

9 июля, четверг

Только повседневные дела и рутинные заботы. Забудьте о прорывах и трудовых подвигах. Лучшие занятия на этот день - наведение порядка, чтение книг, общение с умными людьми, анализ происходящего.

Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

10 июля, пятница

Хороший день для занятий спортом, для самопознания и для работ на приусадебном участке.

Напротив, для дел, рассчитанных на долгосрочную перспективу, не самый подходящий момент. Отложите помолвки и матримониальные хлопоты.

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.

11 июля, суббота

Большинство начинаний будут успешными. Зеленый свет – помолвкам и свадьбам. А вот от общественной деятельности сейчас держитесь подальше.

Также стоит отложить и путешествия.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

12 июля, воскресенье

Сегодня откроются резервные силы на выполнение сложных задач. Главное, не браться за долгосрочные дела. И за строительные проекты.

Не отмахивайтесь от просьб близких и постарайтесь уделить как можно больше времени детям и старшему поколению.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

13 июля, понедельник

Удвойте внимание, вероятны травмы и мелкие бытовые неурядицы.

Постарайтесь избегать экстремальных занятий.

Работа сейчас будет спориться, особенно если подходить к делу креативно: при помощи нестандартных решений можно справиться с самыми трудными задачами.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

14 июля, вторник

Не самый благоприятный день. Неприятности, ошибки будут подкарауливать буквально на каждом шагу. Так что следуем известной поговорке: «семь раз отмерь, один отрежь». При этом, энергии сегодня предостаточно, - следует найти ей достойное применение.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

15 июля, среда

Идеальный день для начала больших, судьбоносных дел. Смело приступайте к строительству, к началу нового бизнеса. Хорошо заключать брак и проводить финансовые операции.

Особенно удачным получится день для тех, кто связан с творчеством.

Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

16 июля, четверг

Удачный день. Возможны судьбоносные встречи. Вполне вероятно, что знакомства, завязанные в этот день, перерастут в роман или в крепкую дружбу.

В работе можно обращаться к начальству или коллегам с рационализаторскими предложениями. Сейчас такие просьбы не будут проигнорированы или положены в «долгий» ящик.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

17 июля, пятница

День не имеет особых противопоказаний и ограничений.

Проекты, начатые сейчас, ждет быстрый рост и развитие. Обратите внимание, рядом с вами должны быть люди, на которых не просто можно положиться, а которых хочется обнять. Только такие отношения ждет успех.

Проявляйте побольше терпения и понимания к близким.

Часы удачи: с 14.00 до 19.00.

18 июля, суббота

В первой половине дня лучше не предпринимать никаких новых рывков и не приступать к важным проектам. Во второй половине дня вероятны приятные известия и встречи.

А вот деловая активность, а также путешествия в эту субботу нежелательны.

Часы удачи: с 16.00 до 19.00.

19 июля, воскресенье

Возможны обострения хронических заболеваний. Поэтому постарайтесь не перетруждаться, не стрессовать, следите за своим самочувствием и не игнорируйте тревожные сигналы организма.

Постарайтесь создать себе хорошее настроение, важно провести это воскресенье на позитиве.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

20 июля, понедельник

Один из самых сложных дней месяца. Показатели удачи стремятся к нулю. Практически все начинания сегодня ждет неудача. Так что стоит ограничится делами, которые вы можете делать буквально закрытыми глазами. Ну и, конечно, необходимо удвоить внимание и умерить свои эмоции.

Часы удачи: с 8.00 до 9.00.

21 июля, вторник

Также не лучший день для бурной деятельности на разных фронтах. Новшества сейчас ни к чему. Сейчас важно не навредить ни себе, ни окружающим. Поэтому выбираем привычные дела, и стараемся подарить окружающим побольше приятных эмоций.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

22 июля, среда

День для нейтральных дел. К важному приступим завтра. А сейчас массированная подготовка. В общении с окружающими следует проявить настойчивость в отстаивании своей правоты. Не поддавайтесь на щедрые посулы, тщательно проверяйте все факты и информацию.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

23 июля, четверг

Символ дня – дерево. Подобно ему пускаем корни и стремимся вверх несмотря ни на что.

Впрочем, сегодня очень удачный день для большинства начинаний и дел. Только вот все занятия должны быть положительными. Все неприятности, доставленные сейчас окружающим, вернутся обратно в удвоенном размере!

Часы удачи: с 9.00 до 17.00.

24 июля, пятница

Все, с важными делами на этой неделе закончили. Сейчас самое время подумать о себе, о своем здоровье и духовном состоянии. Хорошо начинать обследования, курсы массажа, диеты.

Кроме того, приветствуется чтение, походы в храмы, медитации – кому, что ближе.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

25 июля, суббота

Велика вероятность стать жертвой махинаций и непроверенной информации. Так что постарайтесь быть очень внимательным ко всем поступающим сведениям и не доверяйте слухам.

Отложите перемены и деловую активность до понедельника.

Часы удачи: с 8.00 до 11.00.

26 июля, воскресенье

Самым благоприятным занятием на этот день будет… отдых. Постарайтесь очистить мозг от волнующих дум. Придумайте занятия, которые наполнят творческой энергией и радостью.

В то же время следует соблюдать осторожность в занятиях спортом.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

27 июля, понедельник

Отличный день. Фэн-шуй обещает благополучное и быстрое завершение важных проектов.

Особенно успешными будут финансовые операции, строительные проекты и манипуляции с недвижимостью. Также сегодня можно заниматься решением сложных бюрократических вопросов.

Часы удачи: с 11.00 до 18.00.

28 июля, вторник

Сложный день. Он не дает удачу в делах, предостерегает от путешествий и командировок. Предпочтите дела рутинные, не требующих особой концентрации и логики.

Общение постарайтесь свести к минимуму, поэкономьте свои эмоции.

Часы удачи: с 18.00 до 20.00.

29 июля, среда

Благоприятный день для многих начинаний. Особенно для выгодного вложения денег: приобретения ценных бумаг, открытия счета в банке, а также для покупки квартиры.

А вот для романтических встреч и свиданий – не лучший период.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

30 июля, четверг

Если хотите, чтобы задуманное удалось, действуйте сообща, сегодня командный день. Создавайте коллаборации, союзы. Проводите переговоры и договаривайтесь о сотрудничестве. Редкий момент, когда можно без особого труда выбить себе немело преференций и бонусов.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

31 июля, пятница

Не самый плохой день. Однако он предостерегает от начала крупно масштабных дел. Для подведения итогов, а также для деятельности, требующей логики, внимания и скрупулезности – весьма подходящий момент.

В то же время, стоит свести к минимуму общение, а также постараться ни с кем не испортить отношения.

Часы удачи: с 9.00 до 14.00.