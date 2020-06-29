"Брухунова ему не подходит": Виктор Коклюшкин переживает за Евгения Петросяна

Виктор Коклюшкин не на шутку встревожен из-за пятого брака Евгения Пектросяна с Татьяной Брухуновой. Звезда "Кривого зеркала" переживает, что его коллега перестал появляться на телевидении.

Писатель Виктор Коклюшкин.Фото: Телеканал "Россия"

Виктор Коклюшкин чувствует, что Татьяна Брухунова не тот человек, который должен быть рядом с Евгением Петросяном. "Не подходит она ему. На самом деле, это обычная история, такие сплошь и рядом, в каждой пятиэтажке найдете. Вопрос в другом - Евгений Петросян должен снова появиться на экранах телевизоров и смешить людей", - переживает 74-летний сатирик.

petrosyanevgeny Family look

Коклюшкин вспомнил, как Евгений Ваганович и его четвертая жена Елена Степаненко бок о бок работали с 1975 года. "На эстраде рядом должен быть надежный товарищ. Это то же самое, что в парном фигурном катании. Если вдруг партнер вместо своей партнерши, олимпийской чемпионки, возьмет себе в пару обычную симпатичную девушку. Он не сможет работать", - цитирует юмориста Собеседник.Ru.

Недоволен выбором Петросяна и другой коллега. "Скажу начистоту. Я удивлен, как он вообще мог вляпаться в такую историю. Я полчаса провел с ней вместе, с Брухуновой... Человек переполнен злобой, там одни антитела, она неприязнь вызывает с первой фразы, а я очень миролюбивый человек. Тяжелый случай!", - развел руками артист, пожелавший остаться инкогнито.

Напомним, о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой стало известно в конце декабря 2019 года. Из-за молодой пассии сатирик развелся с четвертой женой Еленой Степаненко после 33 лет брака. Расставание было скандальным. А бракоразводный процесс между бывшими супругами не завершен и по сей день. В марте 2020 года поползли слухи о том, что у артиста и его пятой жены родился ребенок. В начале мая юморист впервые опубликовал совместное фото с молодой женой. Сенсационный кадр произвел фурор. "Family look", - так подписал Петросян снимок. Артист и его избранница позировали в одинаковых плащах люксового бренда и одинаковых белых слипонах.