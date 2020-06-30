В Чехии сгинул герой Фучик, победил лукавый Швейк

Часть 1

В первой части своего материала из Праги наш спецкор Дарья Асламова рассказала, как легко многие жители страны готовы поступиться исторической памятью ради собственного комфорта и благополучия. Сегодня речь пойдет о том, что в мозги чехов прочно вбивается русофобия, которая должна вытеснить воспоминания о зверствах нацистов.

ПО ЛЕКАЛАМ «ДЕЛА СКРИПАЛЕЙ»

14 марта 2020 года. Аэропорт Праги. Молодой, успешный российский дипломат Андрей Кончаков, руководитель отделения Россотрудничества в Чехии, уже семь лет работающий в стране, только что вернулся из Москвы. Он легко проходит паспортный и таможенный контроль, не подозревая, что за ним уже ведут слежку люди из BIS (Служба информации и безопасности). Они получили сведения, что в чемоданчике Кончакова находится яд рицин, симптомы отравления которым схожи с симптомами коронавируса.

Российский дипломат Андрей Кончаков. Фото: vesti.ru

28 апреля. Все пивнушки и кофейни Праги гудят от возбуждения. Вышла статья в популярном местном журнале Respekt, которая сообщает о том, что в Прагу прибыл российский убийца с дипломатическим паспортом и ядом в чемодане, жертвами которого должны стать староста Праги-6 Однржей Коларж, демонтировавший памятник маршалу Коневу, и мэр Праги Зденек Гржиб, чья администрация переименовала площадь перед российским посольством в честь Бориса Немцова. После прилета упомянутого человека к обоим политикам приставили охрану. А заодно и к старосте района Ржепорые Павлу Новотному, установившему памятник власовцам. Вот что писал журнал: «Пришло время задуматься о высылке российского посла вместе с частью многочисленного дипломатического корпуса, куда входят офицеры спецслужб, которые представляют опасность для жизни чешских граждан». Все три старосты после статьи повсюду раздают интервью и хвастаются, что не боятся «русских убийц».

Площадь Бориса Немцова у входа в посольство России. Переименована в этом году.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Начало мая. Почти во всех местных СМИ появляется имя предполагаемого «убийцы», которое приводит в замешательство всех тех чехов, кто знают Андрея Кончакова. Симпатичный дипломат, прекрасно говорящий по-чешски, провел множество культурных мероприятий, знаком со многими здешними журналистами. Обаятелен, легок в общении. Представить его в роли убийцы крайне затруднительно, однако в СМИ начинается форменная истерика. Появляются новые детали. Мол, Кончаков вез и другую отраву – сакситоксин (сильнейший нейропаралитический яд). И почему-то его встречала в аэропорту посольская машина. И представьте, в субботу! (Хотя это обычная практика большинства посольств). Правда, нашлись нормальные люди, которые справедливо заметили: «А что, он должен был взять такси и поехать с аэропорта прямо в пивнушку, потому что суббота?» На Кончакова открыт сезон охоты. В его адрес поступают угрозы, а местная полиция отказывается гарантировать безопасность дипломата(!).

Улица Анны Политковской у посольства России.Фото: Дарья АСЛАМОВА

ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ

Полтора месяца Чехия билась в рициновой лихорадке. Власти делали все более грозные заявления. Закончилось все полным пшиком. Прага официально заявила: ни рицина, ни какого-либо другого яда не было. Всему виной грызня в русском посольстве. Якобы дипломат Игорь Рыбаков хотел подсидеть своего начальника Кончакова и написал анонимку(!) в местную секретную службу о том, что его коллега везет рицин. Хотя разумные люди говорили о том, что представить себе профессионального дипломата, который ради повышения по службе стучит на своего начальника в местные спецслужбы, просто невозможно. (Это статья о государственной измене с последующим суровым наказанием).

Было принято «соломоново» решение: не разбираясь, выслать обоих дипломатов. Нашлись и радикальные личности, вроде Якоба Янды, одного из руководителей центра «Европейские ценности». Он вообще предложил выгнать все российское посольство – оставить только посла с водителем. Министр иностранных дел Томаш Петршичек раздавал таинственные интервью: мол, Чехия, хотела уладить дело по-тихому, но российское посольство отказалось. От чего же оно отказалось? А русские могли, мол, сами выслать своих сотрудников. Без предъявления доказательств? А какие тут могут быть доказательства. Тем и хороша секретная служба, что она секретов не выдает. Верьте на слово.

ОПЕРАЦИЯ ПОД ФАЛЬШИВЫМ ФЛАГОМ

В любой провокации всегда присутствуют лишние эффектные элементы, цель которых – спутать общую картину. Чтобы отделить зерна от плевел, я решила посоветоваться с таким умным и опытным человеком как Ярослав Башта. Не только бывший посол Чехии в России и на Украине, но один из главных специалистов по госбезопасности в Чехии (работал на самых высоких должностях и даже был председателем комиссии по контролю за деятельностью той самой секретной службы BIS.

- Давайте я начну, а вы меня поправите, - предложила я. – Дипломат Кончаков возвращается из Москвы в Чехию 14 марта, и за ним уже ведет слежку местная спецслужба. Для этого они должны, как минимум, получить информацию в начале марта, чтобы все организовать. Но почти два месяца – тишина. И вдруг 28 апреля – вброс в журнал Respekt. Начинается международный скандал. А в начале мая популярная ТВ-программа «168 часов», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщает, что информацию о рицине чешские спецслужбы получили от «дружественных секретных служб». Кто это может быть? Только опытные дезинформаторы из натовских спецслужб – американской или английской. Как видим, ни о каком «русском анонимщике» даже речи не идет.

Если исходить из того, что «дружественные секретные службы» подготовили новое дело в стиле Скрипалей, им как воздух нужен был скандал. А его не было, поскольку BIS объективно опасалась дезинформации и провокации. Скорее всего вброс в Respekt сделан теми же «друзьями» - либо напрямую, либо через «крота» в местной спецслужбе. Логично ли я рассуждаю?

- Абсолютно, - удовлетворенно говорит господин Башта. – А теперь я продолжу ваш ход мыслей. 8 мая в Чехию прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и дал интервью чешскому телевидению, в котором выразил поддержку главе района Прага-6 Ондржею Коларжу, ответственному за снос памятника маршалу Коневу. Заявил, что использование угроз и запугивания с целью подорвать полномочия политика недопустимы, и НАТО должно решительно реагировать на подобные случаи.

Бывший посол Чехии в России Ярослав Башта.Фото: Youtube

- То есть Столтенберг – это вишенка на торте? – замечаю я.

- Точно. Кроме того, утечки из спецслужб для нас не новость. Хотя здесь даже неуместно говорить об утечке, поскольку она является частью большой продуманной провокации. Я даже рад, что этим трем старостам предоставили охрану. Любое нападение на них приписали бы русским. Это типичная.. не знаю, как это по-русски… false flag operation.

- «Операция под фальшивым флагом». Ее цель убедить общественность, что операция организована другими организациями или странами.

- И за рициновым скандалом стоит не только политика, но и большие деньги. Вся связано с тендером на строительство нового блока атомной электростанции «Дукованы». Пока главный претендент – Россия. А определенным кругам нужно, чтобы тендер выиграла американская компания «Westinghouse».

«ВЫ, РУССКИЕ, СЛИШКОМ МЯГКИЕ»

Маленькая, но гордая Чехия успела поругаться не только с Россией, но и с далеким Китаем, поставив под сомнение его территориальную целостность. Но Китай куда более жесток. Он просто заморозил отношения с крохотной европейской страной.

- Вы, русские, слишком мягки, - признает господин Башта. – И вы столкнулись с новым поколением чешских политиков с огромными амбициями и идеологией ярых антикоммунистов. Мы зовем им «коммунальщиками». Все они начинают, как обычные старосты районов. Они плохие хозяева, поэтому занимаются политикой. Нынешний министр иностранных дел Томаш Петршичек тоже вышел из старост. «Коммунальный министр».

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- У него нет даже дипломатического образования?!

- Он четыре года подвизался в Брюсселе помощником депутата, носил бумажки. Считает, что государство не нужно, если есть Евросоюз. Он делает только то, что ему скажет Брюссель. У нас нет полноценного государства (это касается большинства стран Евросоюза). Вам надо отвечать жестче и серьезнее. Мне нравится идея, чтобы ваши оскорбленные дипломаты (теперь они могут выступать в статусе обычных граждан) подали в суд на государство Чехию и потребовали компенсации за свою опороченную репутацию, за клевету, за потерю работы. Чехия говорит: мы – государство прав человека. Так пусть же это правовое государство докажет вину или невиновность этих людей. Да, это будет долгий процесс, но он необходим, чтобы все поняли: такие провокации больше не пройдут.

А вот что думает об этом председатель Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотный:

- Снос статуи Конева, установка памятника власовцам, рициновый скандал – все это звенья большой американской игры, цель которой – поломать отношения Чехии и России. Все скандалы с ядами должны были показать миру, какие, мол, подлецы эти русские, которые могут только травить людей, как крыс. И вы не должны так оставлять дело с памятником Коневу. Это нарушение договора от 1993 года между Чехией и Россией. Там четко указано, что к памятнику должен быть доступ. Это я вам как юрист говорю. А сейчас он валяется на складе. По закону правительство имеет монополию на международную политику, а не какие-то старосты. Международные договоры – не их уровень и не их дело.

Памятник маршалу Коневу демонтировали в Праге 3 апреля 2020 г. Фото: EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС

ЧТО-ТО С ПАМЯТЬЮ У НИХ СТАЛО

30 мая этого года вышла замечательно честная статья бывшего президента Чехии Вацлава Клауса «Кто же победил во Второй мировой войне?». Процитирую хотя бы часть: «…главная цель текущих процессов – стереть слово «освобождение» из памяти сегодняшних молодых поколений и представить конец войны не как победу русских и американцев, а как начало новой оккупации – на этот раз русской... В чешской среде произошла невероятная, еще недавно непредставимая перемена – германские оккупанты и их зверства пропали с горизонта. Гитлер, его чудовищный режим и террор в мэйнстриме наших СМИ стали всего лишь фоном, о котором в эту годовщину речи вовсе не идет... Сегодня даже нельзя говорить о немецкой оккупации или преступлениях – только о «нацистских» или «гитлеровских» преступлениях. Гитлера и нацистов уже нет, поэтому – в соответствии с сегодняшней политкорректностью – мы этим никого не задеваем. На их место была назначены русские – народ, который заплатил за немецкую агрессию и за победу над агрессорами самую большую цену... Тем сильнее позор, когда это происходит в стране, ставшей одной из первых жертв нацистов, чешское население которой было обречено на ликвидацию после войны. Это неприемлемое хамство и мерзость со стороны тех, кто не пережил то время и не имеет ни капли уважения к памяти погибшим и чувствам заставших ту пору…»

Вацлав Клаус был президентом Чехии с 2003 по 2013 годы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Чехии хамство и мерзость со стороны лидеров «мэйнстрима» переживают не только русские освободители, но и свои, чешские герои. И тут я должна сказать о личном. Я, наверное, никогда бы не стала журналистом, если б день моего рождения 8 сентября не пришелся на день Международной солидарности журналистов, день казни великого чешского журналиста Юлиуса Фучика, написавшего из застенков гестапо «Репортаж с петлей на шее». Я помню, как в детстве рыдала, читая эта отчаянную, смелую и полную любви к жизни и к людям книгу. Фучик, племянник известного композитора, красавец, любимец женщин и литературный критик, когда пришел момент истины (а он всегда приходит), – стал активным участником коммунистического подполья. Когда его предал товарищ, он пережил все немыслимые пытки в гестапо (туда же попала его жена), никого не выдал и был повешен в Берлине. Сочувствовавший ему чешский тюремщик передавал в камеру карандаши и бумагу и после тайком выносил исписанные листки, из которых родилась книга. И вот мне за пятьдесят, а я брожу по Праге в надежде найти памятник человеку, так сильно повлиявшему на мою жизнь.

- Не ищите, - грустно сказала журналистка Моника Горжени, член общества памяти Юлиуса Фучика. – Была станция метро его имени, был парк, перед которым стоял монумент. Ничего нет. Нам удалось только спасти его бюст, который тоже хотели уничтожить.

- Но почему?! Его знает весь мир! О нем написаны книги, пьесы, сняты фильмы. В его честь названы улицы и поставлены памятники в разных городах мира, даже в Берлине. Он – символ журналистики!

- Он – коммунист.

- Но практически все ваше подполье было коммунистическим.

- Об этом здесь хотели бы забыть.

Я помню наизусть все главные цитаты из книги: «Не бойтесь врагов - они могут только убить; не бойтесь друзей - они могут только предать; бойтесь людей равнодушных - именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете. … Люди, я любил вас. Будьте бдительны!»

Субботний вечер в центре Праги. Распахнутые от жары окна, слышны песни и крики из ресторанов. А я лихорадочно перечитываю в интернете «Репортаж с петлей на шее». И эти строки, написанные кровью: «Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас». О Господи! Человек, идущий на казнь, просил только об одном: не забудьте ничего! А там в пивнушках, сыто облизываются бюргеры, запивая жирную свинину литрами пива. Швейк победил. Фучик умер. Как умерли советские воины, закопанные в чешскую землю, забытые, оболганные и названные «оккупантами». Чехи! Бывшие братья! Мне стыдно за вас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787510" frameborder="0"></iframe> Такой увидела Прагу спецкор КП Дарья Асламова.Дарья АСЛАМОВА

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3 апреля 2020 года по приказу стервеца Ондржея Коларжа, старосты района Прага-6, на шею статуи советского маршала Конева накинули веревку. Подручные палача стащили монумент освободителю Праги на землю, замотали в тряпки и уволокли на склад. Позже староста отпустил гнусную шутку в интернете: «У него не было маски, а (во время коронавируса) правила одинаковы для всех. Выходить на улицу можно только надев маску или другое средство, прикрывающее рот и нос». А 9 мая на постаменте неизвестные водрузили унитаз. Теперь постамент заколочен фанерой, на которой уже появились противоречивые надписи: «Конев – освободитель» и «Конев – убийца 300 тысяч человек». Так в Праге началась война памятников и продолжилась война с памятью. [Часть 1] (подробности)