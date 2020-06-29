2020-06-29T19:30:02+03:00
Спорт

Евгений Бушманов - о голе Смолова: «Радует, когда наши футболисты забивают «Реалу» и «Барселоне»

Бушманов вспомнил, как забивал «Барселоне» и рассказал, что думает о голе Смолова
Денис Акинин
Поделиться:
Федор Смолов празднует гол в ворота "Барсы".Федор Смолов празднует гол в ворота "Барсы".Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Комсомолка» продолжает вспоминать гол российского нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в ворота «Барселоны». Результативное действие бомбардира помогло команде из Виго отобрать очки у гранда мирового футбола. Напомним, что это второй мяч Смолова в Испании. Впервые Фёдор сумел отличиться в ворота другого именитого соперника - «Реала» .

Мнением о голе и будущем Смолова в Испании с kp.ru уже успел поделиться экс-нападающий «Сельты» Александр Мостовой. На этот раз мы взяли комментарий у Евгения Бушманова, который также был одним из тех, кто сумел отличиться в ворота «Барселоны».

Евгений Бушманов. Фото: spartak.com

Евгений Бушманов. Фото: spartak.com

«Матч смотрел отрывками, но, конечно, слежу за Фёдором. Радует, когда наши футболисты играют в сильных чемпионатах, забивают «Реалу» и «Барселоне», сказал Бушманов. Хочется ему пожелать продолжать в таком же духе, начать забивать не только грандам, но и другим клубам.

Будущее Фёдора в Испании зависит только от него. От настроя и того, как он будет проявлять себя в каждом матче.

Я забил сто лет назад. Эмоции были большие, тем более была Лига Чемпионов. К тому же я не бомбардир, не забивал много мячей. Думаю, что и для Феди Смолова этот гол важен. Надеюсь, что он придаст ему уверенности и сил в дальнейших матчах».

4 ноября 1992-го года Бушманов вместе с ЦСКА провёл матч Лиги Чемпионов против «Барселоны» на «Камп Ноу». На 44-ой минуте матча защитник красно-синих открыл счёт «армейским» голам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Узнав диагноз, начал снова пить и принимать наркотики»: Вдова экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена честно рассказала о болезни мужа
Жена футболиста в интервью «КП» призналась, что муж просил об эвтаназии, но болезнь помогла ему сохранить семьи и поделилась, что дочь хочет пойти по стопам отца
Новости 24
Долю потерявших работу во время пандемии назвал Минтруд
Начались тестовые полеты самолетов Boeing 737 MAX
Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова волонтера Светлану Анурьеву
Существенных сбоев во время проведения пробного ЕГЭ не зафиксировали
В Индии запретили «наносящую вред суверенитету» соцсеть Tik Tok
«Второе дыхание для Подмосковья»: открыт участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Петр Шкуматов рассказал, как бороться с пробками в крупных городах
«Суровая реальность»: ВОЗ предупредила об ускоренном распространении коронавируса
Кубань выполнила задачу на 2020 год по расселению из ветхого жилья
Fitch ожидает падения ВВП России в 2020 году, но роста в 2021 году
Отслеживающие контакты зараженных коронавирусом приложение тестируют в Испании
Китайские военные начнут применять вакцину от коронавируса
Худрук МХАТ: Про некоторые театры могу сказать – ну и бог с ними, ну и хорошо, что они не выживут
Россия обогнала Европу по заболеваемости легочной инфекцией
Евросоюз продлил санкции против России
Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от коронавируса
Пелоси требует принять решение о мерах против Москвы после статьи о «сговоре» с талибами*
Худрук МХАТ назвал мудрым решение суда по Серебренникову
Оптовая цена бензина АИ-95 на бирже побила исторический рекорд
Резерв из 300 миллионов защитных масок создадут в России
Джонсон после пика пандемии коронавируса заявил, что британцы – самая толстая нация