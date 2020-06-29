2020-06-29T19:29:27+03:00
Общество

Поправки в Конституцию России повысят эффективность отечественного здравоохранения

Закрепление в основном законе понятия «доступность медицинской помощи» позволит устранить дисбаланс качества оказания медицинских услуг в разных регионах
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Поправки законодательно закрепят обязанность государства уделять повышенное внимание развитию здравоохранения.Поправки законодательно закрепят обязанность государства уделять повышенное внимание развитию здравоохранения.
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Предлагаемые поправки в Конституцию Российской Федерации отвечают интересам развития российского здравоохранения, так как призваны выстроить в единую вертикаль отраслевую систему исполнительной власти, повысить контроль за ситуацией в регионах со стороны федеральных структур, а значит, сделать систему здравоохранения эффективнее в целом. Закрепление в основном законе понятия «доступность медицинской помощи» позволит устранить дисбаланс качества оказания медицинских услуг в разных субъектах федерации, даст жителям страны, независимо от места проживания, возможность пользоваться высокотехнологичным лечением и инновационной лекарственной терапией. Случаи отказа обеспечить гражданина назначенными препаратами будут считаться нарушением конституции и рассматриваться в соответствие с действующим законодательством.

Кроме того, поправки законодательно закрепят обязанность государства уделять повышенное внимание развитию здравоохранения, а значит, стимулируют внедрение высокотехнологичных разработок, появление новых научных направлений и большую интеграцию российских медицинских и исследовательских учреждений в мировое сообщество.

Фонд Росконгресс уделяет особое внимание вопросам развития медицины. В деловую повестку мероприятий Фонда, в том числе ПМЭФ, ВЭФ, Российского инвестиционного форума в Сочи традиционно включены темы, связанные со здравоохранением. Выработанные участниками рекомендации используются в работе Администрации Президента, Правительства Российской Федерации, профильных министерств и ведомств. За время пандемии Фонд не только стал ведущей площадкой для обсуждения ситуации и принятия решений ведущими российскими и мировыми экспертами, но и аккумулировал внушительную базу научных исследований и практик, связанных с коронавирусом.

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