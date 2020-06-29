В «Зарядье» состоится юбилейный концерт Дениса Мацуева

В этом году совпали два юбилея – 30-летие Газпромбанка и 45-й день рождения Дениса Мацуева. В праздничном концерте пианиста-виртуоза в формате open air примут участие известные джазовые музыканты и звезды классической сцены.

Концерт состоится 2 июля в «Зарядье», посмотреть его можно будет в трансляции онлайн-кинотеатра IVI. Как сообщает Газпромбанк, проекты в сфере культуры и искусства банк поддерживает на протяжении 30 лет.

«Приятно, что с юбилеем нас поздравляет Денис Мацуев — приверженец классических музыкальных традиций, одновременно готовый к импровизации и экспериментам. Такое сочетание отражает сущность Газпромбанка: мы молодой и динамично развивающийся банк, но у нас за плечами уже огромный опыт. Впереди у нас ещё много открытий, достижений и побед!», - отметила вице-президент — начальник департамента коммуникаций и маркетинга «Газпромбанка» Анастасия Смирнова.

В этот особый вечер прозвучат не только классические произведения, прославившие музыканта во всем мире, но и головокружительные джазовые стандарты. Свободная импровизация, яркие симфонические аранжировки и джаз, разговор с друзьями и публикой о собственных чувствах через музыку, — все это делает концерты Дениса Мацуева незабываемым событием для каждого слушателя.

«Этот концерт – особенный для меня. Праздничный open air из живописного «Зарядья» с прямой трансляцией по всему миру, — это важный этап возвращения после вынужденной паузы. Это будет концерт-импровизация, в которой примут участие мои друзья и соратники, которые в это время будут в Москве», - комментирует предстоящее выступление Денис Мацуев.