На Нептуне и Уране идут дожди из алмазов

Считается, что в атмосфере Урана и Нептуна присутствует метан. А раз так, то в нижних ее слоях - там, где давление очень высоко – метан должен распадаться на водород и углерод. Еще ниже – там, где давление становится просто чудовищным – углероду надлежит превращаться в алмазы и выпадать обильным дождем. Точнее сказать градом.

«Драгоценную теорию» проверили ученые из США и Германии. Использовав рентгеновский лазер Национальной ускорительной лаборатории (SLAC National Accelerator Laboratory's Linac Coherent Light Source - LCLS), они создали условия, схожие с теми, которые имеются на Уране и Нептуне. «Атмосферу», правда насытили не метаном, а близким по составу стиролом. Сжали ее давлением в полтора миллиона бар и разогрели до 5000 градусов. Углерод, содержащийся в стироле, и в самом деле стал превращаться в алмазы. О чем участники эксперимента сообщили в журнале Nature. А на портале ScienceAlert пояснили, что давление в полтора миллиона бар равносильно тому будто бы на ноготь большого пальца разом наступили 250 африканских слонов.

Кстати, Уран и Нептун – не единственные такие алмазные. Как заверял еще 7 лет назад доктор Кевин Бэйнс (Dr Kevin Baines) из Висконсинского университета в Мадисоне (University of Wisconsin-Madison), драгоценные камни диаметром примерно в 1 сантиметр сыпятся с неба Юпитера и Сатурна. И там углерод получается из метана, но под действием молний.