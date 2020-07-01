Анекдоты: За каждым нервным тиком прячется увлекательная история
- Мне собаку заводить нельзя, хотя очень хочется.
- А почему нельзя?
- Часто уезжаю и вообще.
- Ну а с котом как? Куда его девать?
- А кошака запер, пожрать ему насыпал - и уезжай куда хочешь. Приехал, обои переклеил и опять живи!
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В связи с эпидемией коронавируса Роспотребнадзор рекомендует тщательнее отмывать деньги.
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Стриптизерша слишком сильно раскрутилась на шесте, поэтому половина зрителей получила кешбэк.
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- Вася, я полюбила другого.
- А как же я?..
- Прости, совсем забыла. Вася, как ты?
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Наш народ не может долго терпеть никакого безобразия и поэтому быстро привыкает.
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Придя раньше времени с ночной смены домой и увидев девушку, выходящую из ванной в одном полотенце, я прокрутила в голове всего три мысли: сын повзрослел, муж охренел или дед поверил в себя?
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У Виталика была кличка Терминатор, потому что он пару раз просыпался голым на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU