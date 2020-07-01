Анекдоты: За каждым нервным тиком прячется увлекательная история

- Мне собаку заводить нельзя, хотя очень хочется.

- А почему нельзя?

- Часто уезжаю и вообще.

- Ну а с котом как? Куда его девать?

- А кошака запер, пожрать ему насыпал - и уезжай куда хочешь. Приехал, обои переклеил и опять живи!

* * *

В связи с эпидемией коронавируса Роспотребнадзор рекомендует тщательнее отмывать деньги.

* * *

Стриптизерша слишком сильно раскрутилась на шесте, поэтому половина зрителей получила кешбэк.

* * *

- Вася, я полюбила другого.

- А как же я?..

- Прости, совсем забыла. Вася, как ты?

* * *

Наш народ не может долго терпеть никакого безобразия и поэтому быстро привыкает.

* * *

Придя раньше времени с ночной смены домой и увидев девушку, выходящую из ванной в одном полотенце, я прокрутила в голове всего три мысли: сын повзрослел, муж охренел или дед поверил в себя?

* * *

У Виталика была кличка Терминатор, потому что он пару раз просыпался голым на улице.