На Плутоне обнаружен океан: подробности астрономической сенсации

Снимки, которые еще в 2015 году сделал зонд NASA «Новые горизонты» (New Horizons ), пролетев рядом с Плутоном, в который раз убедили: он - Плутон - промерз не насквозь. Подо льдом этой бывшей планеты - девятой от Солнца – скрывается океан жидкой воды.

Алан Стерн, руководитель миссии «Новые горизонты», его коллеги Фрэнсис Ниммо (Francis Nimmo) и Карвер Бирсон (Carver Bierson) из Калифорнийского университета в Санта-Крузе (UC Santa Cruz) еще в 2016 году, рассмотрев ледяноую поверхность Плутона, предположили, что сформировалась она на чем-то жидком. То есть, намерзла. Ныне ученые в этом уверились, о чем сообщили в журнале Nature Geoscience.

На снимках хорошо заметно, что поверхность изобилует структурами, например, трещинами и разломами, которые свидетельствуют о том, что Плутон расширяется. Чтобы такое происходило, необходима скрытая внутри вода. Жидкая вода, объем которой увеличивается по мере превращения в лед.

Трещины в ледяной поверхности, которые позволили сделать вывод о существовании под ней океана.

Авторы исследования делают вывод: на Плутоне когда-то было гораздо теплее - настолько, что вода находилась в жидком виде и покрывала всю планету. Подобные – тепличные - условия, по мнению ученых, сложились там примерно 4,5 миллиардов лет назад – раньше, чем на Земле, которая обзавелась своим океаном на 500 миллионов лет позже Плутона.

Плутон в разрезе.

Объяснять, почему Плутон замерз, ученые пока даже не пробуют. Но не исключают, что за тот период, пока там было еще тепло, в местном океане могла зародиться какая-нибудь живность – вплоть до весьма сложной, у которой потом нашлось время приспособиться к существованию подо льдом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вода, вода, кругом вода в Солнечной системе

Плутон со своим океаном был бы второй, помимо Земли, планетой с жидкой водой, если бы до сих пор считался планетой. Тем не менее в Солнечной системе он стал девятым «водным миром». Собранные к настоящему времени данные свидетельствуют: помимо Земли и Плутона, которого ныне считают карликовой планетой, жидкая вода имеется на спутниках Сатурна, Юпитера и Нептуна – на Энцеладе, Тритоне, Дионе, Европе, Каллисто, Титане и Ганимеде. Все эти небесные тела скрывают подо льдом океаны.

Видео полета над Плутоном.Видео полета над Плутоном

Самое удивительное, что Земля обладает весьма скудными запасами воды по сравнению с другими мирами. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration), ее у нас 1,3335 зетталитров (Zl) – или 1,3335 миллиардов кубических километров (1 зетталитр равен 1 миллиарду кубических километров). К примеру, на спутнике Юпитера Ганимеде воды в 26 раз больше.

Стив Вэнц (Steve Vance) – ученый из NASA (Jet Propulsion Laboratory) – обобщил имеющиеся данные и составил своего рода «рейтинг водянистости» объектов Солнечной системы. Расположил их в порядке увеличения объема имеющейся воды, указав еще и ее долю в общей массе небесного тела. По этому показателю Земля на последнем месте – пустыня по сравнению с другими мирами. Трудно поверить, но доля воды в массе Земли всего 0,12 процента.

Ученые знают, где в Солнечной системе больше всего воды.

Похоже, кстати, что водяных миров - эдаких солярисов – полно и за пределами Солнечной системы. Планетой-океаном , к примеру, ученые считают Проксиму Центавра Б (Proxima Centauri b), которая была недавно обнаружена у ближайшей к Солнцу звезды - Проксимы Центавра. До нее чуть больше 4 световых лет. Подробности в материале Астрономы нашли Солярис.

СПРАВКА « КОМСОМОЛКИ»

Площади поверхности Плутона и России примерно одинаковы

Зонд "Новые горизонты" летел до Плутона почти 5 миллиардов километров, стартовав в 2006 году.

На кадрах, которые он передал на Землю, оказавшись в 18 тысячах километрах от поверхности Плутона, ученых изумило огромное ледяное плато в виде сердца. Или женской задницы, плавно переходящей в тонкую талию. Кому что видится. Sputnik Planum - так назвали в NASA эту местность. В честь первого искусственного спутника Земли, запущенного в СССР. На плато и были замечены те характерные геологические особенности, свидетельствующие о расширении планеты.

Плутон открыл в 1930 году Клайд Томбо из обсерватории Лоуэлла. За что получил медаль от Лондонского королевского астрономического общества.

Было три варианта для названия открытой планеты - Минерва, Кронос и Плутон. В обсерватории единогласно проголосовали за последний, предложенный Венецией Берни - 11-летней школьницей из Оксфорда.

У Плутона есть большой спутник Харон. По сути, они двойная планета. Вокруг этой пары вращаются четыре крошечных спутника, превращая все «семейство» в так называемую систему Плутона.

Диаметр Плутона - примерно 2400 километров, Харона - 1200.

До 2006 года Плутон считался полноценной девятой планетой Солнечной системы. Но был понижен в «звании» до карликовой планеты.

Занятно, но площадь поверхности Плутона составляет примерно 18 миллионов квадратных километров - почти как у России.

Ледяные поля и горы Плутона: снимок с зонда "Новые горизонты".

Сейчас это кажется невероятным. Но примерно через 7-8 миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта и поглотит Землю. Ныне холодный и мрачный Плутон станет теплым и светлым. То есть, окажется тем местом, которое сможет приютить у себя наших далеких потомков. Правда жить им придется в воде. Или на воде.

О «политических» спорах вокруг Плутона читайте Плутон опять может стать планетой