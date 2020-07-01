Вопрос дня: А ваших детей и внуков что беспокоит?

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Сын в медицинском бизнесе, и его беспокоят сложности, возникающие со стороны проверяющих организаций. Он видит, что растет число контролеров, не в данный момент, конечно. И подсказывает кое-что по поводу законодательных инициатив, это созвучно с тем, что говорят президент и премьер.

Сергей ОСИНЦЕВ, питерский ресторатор и меценат:

- Трех моих близнецов беспокоит то, что они ограничены в передвижениях. За 20 лет они привыкли к свободе перемещений. У моих двух мальчиков и девочки сессия заканчивается, и они настраивались поехать куда-то, но Европа закрыта! Еще страдают от невозможности походов в кино и театры.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Внучку беспокоит поступление в вуз. А технический прогресс убивает романтику, и молодым не хочется сорваться ни на Байкал, ни в Крым. А хочется только сидеть в соцсетях. Они утрачивают ощущение красоты жизни, которая не только экран смартфона...

Вадим ДРОБИЗ, аналитик рынков алкоголя:

- Внука 9-летнего беспокоит, что три месяца было мало прогулок. Ему надоели учеба онлайн и футбол онлайн. Усталость от изоляции накопилась. Детей же не беспокоит ничего, пашут: одна - в частном секторе, другой - на госслужбе.

Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий:

- Я многодетный отец и многовнучный дед. Но не имею представления о том, что их беспокоит. Скорее они говорят, что им нужно, а не что их тревожит. Но мне кажется, что моих детей волнуют вопросы творческие. Например, Вову интересует, как сделать, чтобы костюм Железного человека соответствовал всем необходимым требованиям. А Ваню - работы Ленина, Пушкина. У девчонок друге интересы - иностранные языки, музыка. Что их тревожит? Как найти свое место в этой новой жизни.

Татьяна ВИЗБОР, бард, ведущая:

- Детей, как правило, медобслуживание волнует. И вот внук 10-летний позвонил и сказал, что эпидемия - это опасно, ждем второй волны, и ты, баба Таня, будь осторожна.