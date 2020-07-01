Казань стала столицей Всемирных игр

С 22 по 28 января 2022 года состоятся Всемирные игры - одно из главных соревнований Специальной Олимпиады. На таких Играх вообще не важны голы, очки и секунды. На них каждый участник поднимается на пьедестал почета и вообще не существует медального зачета по странам. Потому что Всемирные игры - это спортивный праздник для лиц с интеллектуальными особенностями. В 2022 году его примет столица Татарстана Казань.

Что такое Всемирные игры

У Специальных Олимпийских игр уже более чем полувековая история. Первые из них были проведены в 1968 году в Чикаго. И с тех пор тысячи спортсменов с ментальными особенностями раз в несколько лет проводят Всемирные игры - летние и зимние. Там тоже есть золотые, серебряные и бронзовые медали, но никогда нет проигравших. Потому что даже стремление попасть на Специальную Олимпиаду - это уже победа.

Людей с особенностями интеллекта гораздо больше, чем мы привыкли считать: во всем мире их до 200 миллионов. Они редко встречаются на улице, в кафе или кинотеатре, потому что для них выход из дома связан с большими сложностями. Но спорт - это не только финансовые и допинговые скандалы. И он существует не только для футболистов-миллионеров. Об этом и напоминает Специальная Олимпиада.

Порой сама возможность выйти на стадион оказывается ярчайшей мотивацией для особенных людей. Именно поэтому Всемирные игры в последние десятилетия принимали разные страны - США, Китай, Германия, Греция, ОАЭ, Швеция, Южная Корея и Япония. Теперь в это число войдет и Россия: Казань выбрана столицей Игр-2022.

«Мы очень рады принять у себя Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры 2022 года, - заявила Ольга Слуцкер, президент Специальной Олимпиады в России. - Проведение этого престижного и чрезвычайно важного мероприятия дает нам возможность показать России и миру, что люди с особенностями интеллектуального развития способны соревноваться на самом высоком спортивном уровне, а наше движение - это не только сильная спортивная организация, но и лидер в стремлении к инклюзивному миру».

7 видов спорта, 2000 участников и волонтеры

Всемирные зимние игры проходят по семи видам спорта - горные лыжи, лыжные гонки, фигурное катание, флорбол, шорт-трек, сноуборд и бег на снегоступах. В них примут участие две тысячи спортсменов, а также тысяча тренеров и официальных лиц. Но, кроме того, приедет множество волонтеров и членов семей участников соревнований. А помимо официального спортивного события, будут проводиться различные неспортивные и развлекательные программы. Так что для любого города, принимающего такие мероприятия, это еще и отличная возможность показать себя и гостеприимство своих жителей.

Почему Казань - лучший вариант

Когда мы проводим Олимпиады, строим стадионы для чемпионата мира по футболу и арены для других видов спорта, нам говорят про наследие. Про то, что спортсмены уедут, а все построенное останется городу. В Казани, кажется, это поняли одними из первых. Столица Татарстана проводила Всемирную Универсиаду-2013, чемпионат мира по фехтованию-2014, чемпионат мира по водным видам спорта-2015, принимала чемпионат мира по футболу-2018. И теперь появилась отличная возможность провести на этих современных аренах Всемирные игры.

Кроме того, Казань - очень современный город. Здесь отличная инфраструктура и множество отелей высокого класса: участникам, тренерам и гостям Специальной Олимпиады будет комфортно.