«Зачем такое показывать»: 80-летнего Виторгана осудили за видео двухлетней дочери

80-летний Эммануил Виторган – отец двух прелестных девочек, в Инстаграме он часто делится счастливыми моментами их детства. Но последнее видео, которое актер выложил на своей странице, глубоко возмутило многих его подписчиков. Эммануил Гедеонович снял свою двухлетнюю дочь Этель на горшке.

Видео задумывалось как милая семейная сценка. Кроха сидит на горшке, и в это время супруга Виторгана Ирина Млодик спрашивает дочку, любит ли она свою сестренку Клару. Тщательно подумав, Этель мотает головой и отвечает: «Нет».

- Извините… ну вот так ответила, - подписал видео Эммануил Гедеонович.

Многие поклонники возмутились, что родители сняли дочку в столь интимный момент. «Зачем такое показывать?», «Этель вырастет, и ей будет стыдно», ««Видео очень личное, не стоило его выставлять на всеобщее обозрение!», - пишут они в комментариях. Впрочем, у звездных супругов нашлось и немало защитников. «Ну кто не снимал ребенка на горшке!», «Родители просто делятся своим маленьким счастьем, и не важно где, что и как», - уверены поклонники.

Жена Эммануила Виторгана сняла дочку Этель на горшке. Фото: кадр видео.

Недавно Эммануил Виторган рассказал и о ЧП, которое случилось в его семье. Ирина Млодик вместе с дочками качалась на качелях, которые не выдержали тройной нагрузки, и оборвались. Естественно, все сначала перепугались – и Виторган, и его жена, и девочки. К счастью, качели висели очень низко над землей, поэтому все отделались легким испугом.

- Не беспокойтесь, все хорошо! Насмеялись, - заверил артист фолловеров.

Первая дочь Этель у пары появилась, когда Эммануилу Гедеоновичу было 78, а его жене Ирине 56 лет. При этом супруга артиста уверяла, что выносила и родила ребенка сама. А вот вторая дочка Виторганов Клара наверняка появилась на свет от суррогатной матери. Крошка родилась незадолго до 80-летнего юбилея актера. По слухам, новоиспеченные родители заплатили суррогатной маме 2 миллиона рублей. К слову, почти такую же сумму – 1,8 млн. рублей Эммануил Виторган получил за первое телеинтервью, которое он дал после рождения Этель. Актер рассказал о дочке в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

- Нет слов, как мне хотелось этих детей, - признавался артист в телеэфире уже после рождения второй дочки. - Скрывать их рождение не входило в мои планы. Все равно бы все узнали.

Младшую дочку Клару супруги назвали в честь мамы Эммануила Виторгана. По словам Ирины Млодик, они решили родить еще одного ребенка, чтобы старшая не росла в одиночестве. Актер не раз говорил, что мечтает еще и о сыне. Как и его дочки, будущий наследник может появиться на свет с помощью ЭКО.

- Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик так пусть будут три девочки у меня, - заявил на телешоу многодетный отец.