Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Зря, конечно, Виктория Боня не общается с Анастасией Волочковой. Той пранкеры крови попили много, тоже обещали кучу денег, а взамен заставляли делать разное, неприятное. С тех пор балерина старается звонки с незнакомых номеров не брать.

Бывшая звезда "Дом-2", видимо, теперь будет поступать также. Лексус и Вован позвонили ей от лица Егения Чичваркина и пообещали большой гонорар за то, что она запишет ролик против поправок в конституцию. Причем, оцените схему: утром - ролик, вечером - деньги. Модель с радостью согласилась. А уже скоро увидела видео разговора на YouTube. Пранкеры продемонстрировали не только переписку со звездой, но и показали текст, который Боня должна была записать на видео. Плюс, опубликовали и само видео. Вот распечатка разговора:

Ч: <...> Мы готовим такую глобальную кампанию по поводу поправок в Конституцию. У нас известные люди записывают ролики про то, что они не поддерживают эти поправки. Хотелось бы чтобы ты тоже, если есть возможность, поучаствовала.

Виктория Боня о 5G, поправках в Конституции и постели Чичваркина (пранк).

Я слышал, что ты по поводу чипирования заявляла.

Б: Меня по поводу Конституции уже распяли по всем каналам.

Ч: На самом деле ты права.

Б: А что ты думаешь по поводу 5G?

Ч: Я думаю, что это все правда.

Б: А где, на какой платформе это все будет?

Ч: Ты можешь мне скинуть ролик свой или у себя в соцсетях его разместить.

Б: А какие-то ссылки на что-то допустим, может быть какой-то конкретный текст, который я посмотрю, если он не ложится с моими взглядами, как я это вижу, с тем же 5G допустим? Ты знаешь, что ко мне приходил участковый в России. Типа того, что я высказывалась по поводу коронавируса. Пришел ко мне на дом. ХАХА.

Ч: Уголовку что ли они шьют?

Б: Я не знаю, нет. Мы проверяли, вроде ничего не было. Я не знаю, честно говоря, врать не буду. Участковый говорит: "Я сам не знаю зачем меня вызвали, типа сказали проверить прийти". Сам участковый не знал зачем пришел, но знал, что по поводу коронавируса.

Ч: Ну приезжай ко мне, я тебе спрячу.

Б: ХАХАХА. Я чувствую, что уже... Ты же сам не ездишь в Россию?

Ч: Нет, ты сама знаешь какая ситуация. Поэтому я тебя могу скинуть текст, ты его посмотришь, чтобы он соответствовал.

Б: Да, давай так и сделаем.

Ч: Кстати, у меня под это есть еще бюджет.

Б: Хорошо, отлично даже так. ХЕХЕ

Ч: Сколько?

Б: По оценкам видеопоста получается... Сейчас, подожди, где-то у меня был список (ищет прайс). Мы его в пост ставим, смотри: фото 5 в евро, видео 7500. Можно со скидкой, по цене фото, если у вас меньше бюджет.

Ч: 10 евро пойдет?

Б: Ну если 10 пришлете - буду рада. Если можешь перевести в Лондоне, я могу там дать карту.

Напомним, не далее как в начале июня все та же Виктория Боня оказалась в центре скандала из-за своих слов о том, что властям следовало бы оказывать помощь бизнесменам, а не «криворуким алкоголикам и нищебродам», которые получают мизерную зарплату и сами виноваты в тяжелой финансовой ситуации.

Что? - удивилась общественность, - и это говорит человек, который сам нигде официально не работает всю жизнь.

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Недовольство Виктории Бони вызвало увеличение МРОТ в России. "Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас так все хреново. Лучше б бизнесменам помогли, которые работают. У людей бизнес встал на два месяца. У нормальных, работающих людей", - начала свою гневную отповедь модель. (подробности)