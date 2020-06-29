"Вместо того, чтобы вламываться в дом, лучше бы «спасибо» мне сказали": Волочкова рассказала, как к ней в Дивеево пришла полиция

Приключения порой сами находят Анастасию Волочкову. В минувшие выходные красавица-балерина по совету знакомых отправилась, как паломник в Дивеево.

Кто бы мог подумать, что и тут знаменитую артистку подстережет скандал.

- У меня без приключений не бывает жизни. Но зато я не даю людям скучать, - улыбается Анастасия. - Мои замечательные друзья посоветовали мне поехать в Дивеево, помолиться в храме. И там еще есть канавка Пресвятой Богородицы, где можно пройтись, почитать молитву. Мой любимый человек дал мне классную комфортную машину, и я отправилась в поездку.

Фото: Личный архив

Приехав в Дивеево, я успела на вечернюю службу. Народу в храме было много. После трехчасовой службы я еще окунулась в святом источнике Серафима Саровского.

Все было прекрасно. А поскольку, я выезжала в Дивеево в 8 утра, перед дорогой успела съесть только салатные листья.

В 9 часов вечера в Дивеево работал лишь небольшой продуктовый магазин. Местные жители, кстати, угостили меня помидорами, огурцами. В магазине я взяла только крабовые палочки.

Фото: Личный архив

К нам потом вышел хозяин магазина Иван и пригласил меня на обед. Приходите, говорит, Анастасия, у меня новый тандыр.

Гостеприимные хозяева заманили Анастасию Волочкову новым тандыром.Фото: Личный архив

А после мы попытались поселиться в гостинице. В один отель ломились, в другой, все закрыто. И тут выяснилось, что в Дивеево по-прежнему карантин. Отменен карантин 11 июня. А село закрыто до сих пор! Как же так: село закрыто на въезд, а в нем все открыто: магазины, монастыри.

Фото: Личный архив

Поэтому пришлось нам переночевать в машине. Когда на следующее утро местные жители узнали, что я не попала в отель и ночевала в машине, позвали меня к себе в гости. Я посетила несколько домиков, и они посетовали, что почти везде карантин снят, а губернатор нижегородской области пока не открывает город.

Хотя это святое место, это место для паломничества… В общем, мы пошли на обед к хозяину местного магазина. Его дом расположен в том же магазине.

Фото: Личный архив

Видимо, домашний бизнес у них. И хозяин дома Иван угостил нас вкусной рыбкой, мы душевно посидели за столом. После обеда я у себя в Инстаграме выложила видео с благодарностью семье Ивана за гостеприимство. И спустя минут двадцать в дом Ивана вламывается полиция.

Пять человек! И говорят: «Так, мы сейчас будем составлять протокол на Анастасию Волочкову!»

Я удивилась: «А какое преступление я совершила?»

- Как вы сюда попали? - сурово спросили полицейские.

- На машине, потом пешком шла по лесу, как паломник. В чем тут преступление?- спросила я у них.-Не стыдно ли вам: полцеркви людей, а вы до меня докопались, потому что я публичный человек, а значит, удобная мишень.

Вместо того, чтобы вламываться в дом, устраивать шоу, лучше бы «спасибо» мне сказали, что я славлю православие и святые места, - возмутилась Анастасия Волочкова. - Конечно, я никаких протоколов подписывать не стала, и они ушли. Хотя до этого час сидели разглагольствовали, снимали меня на мобильный. Правда потом выложили это видео в Интернете.

А ведь я не давала им разрешение на съемку, это для протокола видео. Так-что кто из нас еще преступление совершил...

Они еще мне пригрозили: «Мы вас вообще можем отсюда не выпустить!»

«Прекрасно! Я буду жить в святом месте.

Вы только найдите мне место для проживания — отель или домик какой-нибудь!», - смеется балерина.

Мол, Анастасия Волочкова совершила преступление, тайком пробравшись в монастырь.

Думала, что еду помолиться, а оказалось, что тем самым, совершила преступление.

Приезд церковь уже приравняли к преступлению. Даже смешно. Видимо, это издержки моей популярности.

-Они вас оштрафовали?

-Нет. Хотя я уже прочитала в Интернете, что мне выписали штраф. Это ложь. А вообще,если что-то закрыто, карантин или что, то надо большими буквами красной строкой написать об этом где-то. Но наказывать людей за паломническую поездку - это уже за гранью добра и зла...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787677" frameborder="0"></iframe> Волочкова приехала в Дивеево во время карантина.

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