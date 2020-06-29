Дефицит квадратных метров: строительство жилья в России все больше отстает от графика

Планы по вводу в 2020 году жилья, скорее всего, выполнить не удастся. На такие риски указала Счетная палата в заключении по итогам проверки, как исполнен Минстроем федеральный бюджет в 2019 году.

Нацпроект «Жилье и городская среда» предполагает рост объемов строительства жилья до 120 млн кв. м. к 2024 году. План на 2020 год — 98 млн кв. м. Но в 2019 году было построено и введено 80 млн кв. м. - чуть больше 90% от плана. Чтобы достичь нужных показателей в 2020-м, надо увеличить объемы ввода «квадратов» на 22%. Пока же, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, прогнозируется еще большее снижение — на 10%. Это несмотря на беспрецедентно низкие для России ипотечные ставки, включая льготную ипотеку под 6,5% (тут нацпроект выполняется: по плану, ставки в 2020 году должны стать ниже 8% - по прогнозам, так в среднем к концу года и будет). А также льготные кредиты застройщикам, снижение административных барьеров и прочие «коронавирусные» меры поддержки строительной отрасли.

Причины, по которым национальный проект тормозит, в самом же заключении Счетной палаты и объясняются - и это вряд претензии конкретно к Минстрою: «снижение покупательнои способности, недостаточность средств на создание объектов инженернои и социальнои инфраструктур, отсутствие строительных организации и предприятии по производству строи материалов в отдельных регионах Краи него Севера, Сибирии Дальнего Востока и другие».

В самом деле, как говорят сами застройщики, построить и ввести жилье, конечно, можно — но надо, чтобы еще и люди были в состоянии его раскупать. Для чего желательны стабильные доходы, позволяющие брать ипотеку в принципе.

Если со стройкой жилья все относительно понятно, то еще несколько фактов из отчета Счетной палаты вызывают вопросы. Они связаны с неиспользованными деньгами, выделенными из федерального бюджета на нужды регионов по некоторым курируемым Минстроем программам.

В частности, речь идет о средствах на социальную поддержку граждан, пострадавших от наводнения в Иркутской области в июне 2019 г. Использовано около 34% от выделенного.

Еще больше недоумения вызывает ситуация с программой по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссии ского конкурса лучших проектов создания комфортнои городскои среды. Там в дело пошло всего 12,7 % от выделенных средств.

Аудиторы выявили такие причины столь странного явления, когда запрошенные деньги вроде как оказались не нужны: регионы на всякий случай завышают свою потребность в ассигнованиях из федеральной казны, в каких-то случаях отсутствовала нужна проектно-сметная документация, где-то был нарушен график работ, из-за чего деньги не успели потратить вовремя.

КОММЕНТАРИЙ МИНСТРОЯ

Проверка показала отсутствие фактов нецелевого использования бюджетных средств. Выявленные нарушения носили процедурно-технический характер и были устранены в ходе контрольного мероприятия.

В качестве недостатка отмечен низкий уровень кассового исполнения бюджета по отдельным мероприятиям, в частности – по предоставлению межбюджетных трансфертов на реализацию проектов-победителей конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (исполнение бюджета составило 12,7%). Но для этого мероприятия изначально предусмотрен двухлетний срок реализации проектов, в связи с чем такой уровень освоения средств по итогам первого года является естественным, остатки перенесены на 2020 год и будут использованы в процессе реализации проектов.