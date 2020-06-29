2020-06-29T18:59:35+03:00
Общество

Эксперимент в 14 регионах страны: дистанционка в школах останется и в следующем учебном году?

Объявлено, что в сентябре в них начнется внедрение цифровой образовательной среды. Что это означает.
Александр МИЛКУСКсения КОНЮХОВА
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Во время карантина и самоизоляции школьники и педагоги пользовались системой дистанционного обучения вынужденно – альтернатив у них не было.Во время карантина и самоизоляции школьники и педагоги пользовались системой дистанционного обучения вынужденно – альтернатив у них не было.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Школы и родители с горем пополам дотянули дистанционное обучение до конца учебного года. И вот новые вводные: похоже, что дистанционное обучение продолжится и после 1 сентября! Во всяком случае, именно так восприняли учебные заведения новый проект постановления Правительства «О проведении в 2020 - 2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды». Нововведение затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования – как для детей, так и для взрослых.

Что это такое, ведь только что чиновники от образования уверяли, что дети должны вернуться в школу?!

Цифровая образовательная среда не равно дистанционное образование, объяснили в Министерстве просвещения. С 1 сентября все школьники сядут за парты, и для них начнётся вполне обычный учебный процесс. Тогда же начнется эксперимент по внедрению в школах и колледжах цифровой образовательной среды.

Дистанционное обучение стимулировало рост самых разных образовательных сервисов и платформ, в том числе, и государственных. Во время карантина и самоизоляции школьники и педагоги пользовались ими вынужденно – альтернатив у них не было. Но коронавирусные ограничения рано или поздно снимут окончательно, не пропадать же платформам и накопленным технологиям? Чтобы понять, как можно использовать цифровую образовательную среду в мирное время, как раз и нужен эксперимент.

Помимо самих учебных материалов – видеоуроков, упражнений и прочего – к цифровой образовательной среде подключат и административные сервисы. Например, электронный журнал и документооборот, запись в библиотеку и финансово-хозяйственное планирование, учет достижений и расписание. Так что оцениваться будет не только то, как цифровая среда влияет на успехи в учебе, но и удобство для педагогов и администрации.

Пока проект рассчитан на 14 регионов – это Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Алтайский и Пермский края, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Цифровая образовательная среда» - один из федеральных проектов национального проекта "Образование", напоминают в Министерстве просвещения. Ожидается, что к 2024 году ЦОС будет внедрена по всей стране. Пока же школы в регионах-участниках эксперимента в качестве бонуса получат высокоскоростной доступ в интернет со скоростью не менее 100 Мб/с в городской местности и не менее 50 Мб/с в сельской местности. Школы также будут оснащены компьютерами, программным обеспечением и презентационным оборудованием.

Проект постановления о внедрении ЦОС уже выложен на общественное обсуждение. Поделиться своими соображениями на его счет может любой желающий по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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