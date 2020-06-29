2020-06-29T21:26:12+03:00
Звезды

"У кого пропала совесть?!": появились подробности грандиозного скандала Анастасии Волочковой в Дивеево

Балерина приехала в монастырь, чтобы помолиться - и столкнулась с полицией
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия ВолочковаАнастасия ВолочковаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Анастасия Волочкова угодила в грандиозный скандал. Балерина отправилась по святым местам, решив посетить село Дивеево, закрытое на карантин. Визит звездной "паломницы" не укрылся от бдительных россиян. Они забили тревогу.

Появление танцовщицы в местных храмах и на улицах вызвало настоящий переполох у обывателей. Дело в том, что в настоящее время из-за коронавируса село закрыто для посещений. В Дивеево карантин ввели после нашествия паломников в Вербное воскресение. Верующие молились, не соблюдая дистанцию и не используя маски. В монастыре произошла вспышка заражения коронавирусом, несколько монахинь погибли. Недавно карантин в монастыре сняли, разрешили службы. Но ограничительные меры сохранились в самом селе. По прибытии все гости должны пройти двухнедельный карантин. Однако балерина это правило нарушила. Увидев на улицах Волочкову, бдительные россияне сообщили губернатору Нижегородской области.

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Приехала в Дивеево с добрыми намерениями помолиться и окунуться в святые источники
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"Звездность - не привилегия и не вседозволенность!"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин активно ведет блог. Россияне обратились к главе региона с просьбой прокомментировать приезд в Дивеево Анастасии Волочковой. "Я никогда не интересовался аккаунтами звезд шоу-бизнеса. В эти выходные все же пришлось. Ко мне обратились жители Дивеево и прислали фото известного человека, позирующего на фоне Дивеевских святынь. В селе карантин. И вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им все можно? Нет. Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране", - написал губернатор.

Губернатор сообщил, что Волочкова пробрались в село "окольными путями". "В Дивеево на душу населения зараженных в 1,6 раза больше, чем в Москве. Карантин - это мера, которая помогает переломить тенденцию. И вводится ради безопасности жителей не только Дивеево, но и регионов, куда могут отправиться нарушители. Отдельно хочу отметить, что известность - это не привилегия и не вседозволенность. Это прежде всего ответственность. За тех, кто может на тебя равняться", - заявил Никитин.

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И вообще, я побывала в Дивеево одни сутки. Молилась в монастырях, окуналась в купели, приходила в гости к тем, кто приглашал. Никого не трогала
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Снимали для протокола, а увидели все

Видео общения Анастасии Волочковой с представителями дивеевской власти и полиции в закрытом на карантин селе разлетелось по сети. "Вы - не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю оставшуюся жизнь", - говорит заслуженная артистка России в ролике, ставшем достоянием общественности.

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Волочкова в Дивеево
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Свою версию событий Волочкова изложила в интервью kp.ru. В тот вечер хозяин местного продуктового магазинчика Иван узнал ее и зазвал балерину в гости.

"Мы душевно посидели за столом. После обеда я у себя в Инстаграме выложила видео с благодарностью семье Ивана за гостеприимство. И спустя минут двадцать в дом Ивана вламывается полиция. Пять человек!.. Вместо того, чтобы вламываться в дом, устраивать шоу, лучше бы «спасибо» мне сказали, что я славлю православие и святые места. Снимали меня на мобильный", - рассказала Анастасия.

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У Ивана и его супруги Альбины
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Сама балерина возмущена тем, что кто-то выложил в открытый доступ видео. Ведь Настя такого разрешения не давала.

"Я же не выкладывала видео их бесстыжих физиономии. Решили докопаться? До кого? До человека, который приехал издалека скромно помолиться в монастыре? Почему меня не остановили в храме? Там сложнее выследить? А здесь ворваться в дом к человеку - совершенно беззаконно. Не постучавшись в чужой дом, это разве справедливо?", - негодует Волочкова.

Очевидец злоключений балерины

В пресс-службе губернатора сообщили, что на Волочкову были составлены два протокола за нарушение режима карантина и нарушение режима повышенной готовности (находилась в общественном месте без маски). На водителя Волочковой - протокол за нарушение режима карантина. На семью, где гостила Анастасия, также составлен протокол за нарушение режима повышенной готовности.

Сама балерина в интервью "КП" штрафы опровергла, сообщил, что узнала о них из интернета.

Между тем, один из очевидцев произошедшего сообщил агентству ФАН, что в полицию позвонили из монастыря.

"Но, так как она уже уехала, полиция поехала ее искать. Она по дороге заехала в местный магазинчик на Арзамасской улице, там местный предприниматель Иван Бабкин ее узнал и от неожиданности и пригласил на шашлыки с выпивкой. Вот у него на шашлыках ее и накрыли", - рассказал мужчина, пожелавший остаться неназванным.

Балерина в шоке: "Заходила в те двери, которые гостеприимно были открыты!"

Сама Анастасия выказала возмущение происходящим. "Все закрыто. А ведь сюда приезжают множество паломников помолиться в святом месте. Даже в Москве и других городах карантин снят. Мне пришлось ночевать в машине... Одного не могу понять, почему это святое место закрыто для верующих?! У кого пропала совесть?! Храмы открыты уже везде! Начиная с Москвы... И вообще, я побывала в Дивеево одни сутки. Молилась в монастырях, окуналась в купели, приходила в гости к тем, кто приглашал. Никого не трогала. Заехала в гости перед отъездом поесть. И тут это нашествие полицейских с претензией, что я тут делаю и как попала. Подчеркну, я посещала те места и заходила в те двери, которые гостеприимно были открыты!", - написала артистка в блоге.

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Дивеево. Изумительный монастырь
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Балерина заметила, что ее приезд в храм "приравняли к преступлению". "Мол, Анастасия Волочкова совершила преступление, тайком пробравшись в монастырь. Думала, что еду помолиться, а оказалось, что тем самым, совершила преступление", - заключила она.

Волочкова приехала в Дивеево во время карантина.

КСТАТИ

"Вместо того, чтобы вламываться в дом, лучше бы «спасибо» мне сказали": Волочкова рассказала, как к ней в Дивеево пришла полиция

Балерина прокомментировала kp.ru паломническую поездку, которая закончилась скандалом (подробности)

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Дело против Анастасии Волочковой о нарушении карантина в Дивеево поступило в суд

История с прогулкой Анастасии Волочковой по закрытому на карантин селу Дивеево набирает обороты. Дела об административных правонарушениях в отношении известной балерины и ее спутника поступили в Дивеевский районный суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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