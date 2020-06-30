2020-06-29T19:14:52+03:00
Политика

Владислав Маленко: Поправки в Конституцию – это ремонт нашего общего дома

Поэт, художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина в Москве считает, что сейчас – очень важный исторический момент
Михаил ГОНЧАРОВ
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Поэт, художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина Владислав Маленко.Поэт, художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина Владислав Маленко.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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-Несколько литераторов, моих товарищей по цеху, с гордостью рассказали, что голосовали по-старинке – они принципиально пошли на участок. А поскольку я, как Онегин, сидел в деревне, то решил испробовать дистанционный способ. У меня то еще «сверхблогерское» образование, но весь процесс оказался достаточно внятным: сначала зарегистрировался, потом спустя какое-то время получил ответ.

Я даже на память сфотографировал телефоном сообщение на экране, что мой голос учтен. Потому что я считаю, это очень важный момент. Впервые за многие годы появилась возможность подкрепить какие-то вещи, которые относятся к свободе и независимости Родины. Их всегда защищали солдаты, а тут, извините за высокопарность, не солдаты, а мы, грешные, своим голосом должны защитить свободу и независимость.

Не хочу ни на кого грешить, но мне кажется, многие не читали, и не вникали в поправки. А когда внимательно их прочитаешь, то понимаешь: действительно, это демократические поправки. Мне, как человеку, который , мягко говоря, интересуется культурой, важно , что культура поставлена на высшую ступень ценностей, которые должны охранять мы и наши потомки. Ведь нам дороже нефти – Чайковский с Пушкиным. Это всегда было, и, наверное, всегда будет.

Я хорошо помню 1993-й год, когда танки стреляли в центре города, в котором я родился. Такая была «музыка» принятой в том году новой Конституции. Не хочу ее ругать, но она нуждалась в ремонте. Ведь ее по сути скопировали с американской, и быстро-быстро приняли - группой заинтересованных господ.

Тем, кто сомневается – надо голосовать, или нет, я бы посоветовал обязательно почитать поправки к основному закону страны. У нас же вообще страна читающая, и, если хватило сил на «Алые паруса», «Евгения Онегина» и «Войну и мир», то уж поправки осилить можно и нужно. А прочитав – подумать. А подумав, узнать мнение тех, кто больше прожил и больше сделал, особенно хороших дел. Чтобы не упереться в то же, что у нас уже происходило. Ведь у нас любят навлечь на себя перемены, а потом эти же реформаторы, которые во многом были наивны, взрослеют и начинают понимать, что есть перемены, которые могут привести к разрушению, а есть перемены, которые «склеивают» и объединяют. И вот то, что сейчас происходит с Конституцией - это ремонт нашего общего дома. Дом можно снести, а потом строить на его месте новый, а можно

Электронное голосование - удобный и безопасный сервис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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