Развод на оба ваши дома: зачем звезды дурят поклонников фейковыми свадьбами и фальшивыми расставаниями

Приколы в интернете стали оборачиваться серьезными последствиями: бить по репутации звезд, кошельку и здравому смыслу. Вот последнее - вероломный развод с разводом Гарика Харламова и Кристины Асмус. Ведущий Владимир Маркони (шоумен, соведущий «Вечернего Урганта», ведет на YouTube собственное шоу Comment Out, где известные артисты оставляют дерзкие комментарии в соцсетях коллег, пишут провокационные посты, выполняют экстремальные наказания и т. п. - Ред.) на голубом глазу объявил «КП», что пара разошлась в рамках шоу. Мол, это такая игра.

Но история с розыгрышем... тоже оказалась розыгрышем. Гарик объяснил, что все серьезно и тут совсем не до шуток. Они и вправду разводятся. А Маркони переборщил.

Почему-то именно этот случай обескураживает: возможно, потому что обнуляет остатки веры хоть во что-то неприкосновенное. Остался горький осадочек.

Вспомнилось, как после шутки про расистов Ксению Собчак в том же шоу Comment Out отцепил от крупного рекламного контракта крупнейший концерн Audi. Телеведущей выпало опубликовать песню «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», наложенную на видео беспорядков в Миннеаполисе после гибели темнокожего рецидивиста от рук полицейских. И она не отказалась. Но разве Audi теперь объяснишь? Бездушные машины. Деньги жалко, но Собчак еще заработает.

Звезды явно заигрались. Собчак на спор опубликовала у себя в Инстаграме видео протестов в США, наложив на него мелодию «Убили негра».Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Да, мы привыкли, что живем в эпоху абсолютного цинизма, недоверия, перформансов, вбросов, манипуляций и сплетен, которые принято объяснять одним словом: постмодерн (низведение идеалов до уровня комедии таким образом, что рамки реальности размываются почти целиком). Игра в него стала популярной и модной.

Сначала это выглядело интересно и необычно - мол, надоели «голубые огоньки», выжигайте самоиронией и сарказмом эту безвкусицу, наелись. Потом чуть менее забавно, потому что повсюду, затем пОшло, а теперь даже дико.

Что угодно можно объяснить этим словом. Сериал «Панин и собака», звериный рык Джигурды, прибивание мошонки к брусчатке на Красной площади. И далее по списку. Куда ни плюнь - попадешь в постмодерниста. Правда, перед постмодерном должен был быть модерн, но мы его как-то стремительно проскочили.

Мир сошел с ума? Нет, адаптировался под наши запросы.

Фейковые свадьбы знаменитостей, фальшивые дети с тестами ДНК и под детектором лжи, вечные жены Гогена Солнцева, драки в телестудиях и свары в соцсетях, перманентный «развод» рэпера Джигана и блогерши Оксаны Самойловой, новые мужчины Ольги Бузовой и женщины Тимура Батрутдинова - публику так прикормили показухой, что грань между реальностью и постановочными событиями в жизни стерлась. Где вымысел? Где правда? Уверены? А чем докажете?

Мир шоу-бизнеса из посмешища превратился в токсичное чудовище. Стал пожирать не только себя, но и мир вокруг.

«Семья», «любовь», «свадьба», «развод», «наследство» и другие, как кому-то до сих пор кажется, важные слова отравлены ядом желтизны и напрочь дискредитированы килотоннами суррогатных сюжетов. Псевдожизнь знаменитостей не могла ограничиться только кадром или обложкой, ей понадобилось больше внимания - и она стала разрастаться, проникать в пространство и пропитывать реальность.

Обратная сторона публичности и легкой доступности артистов в соцсетях (теперь каждый может написать что хочет Алле Пугачевой или Филиппу Киркорову) - тотальная закрытость звезд. Они живут максимально герметично: окружили себя помощниками, администраторами, пиарщиками, директорами и менеджерами. Вся связь через посредников. Это в Голливуде вся челядь работает на продвижение бренда под названием Артист. У нас они - цепные псы, что лягут костьми, лишь бы не допустить нерадивую прессу до тела небожителя.

Отсюда и результат: невозможно оперативно проверить подозрительную информацию без многодневного ожидания в очереди. Отсюда и разочарование: абсурдные вбросы через телеграм-каналы, соцсети или YouTube пулей попадают в топ Яндекса, и пойди потом докажи, что ты не верблюд.

На фоне тотального этического обнуления все забыли об одной поправке: маленькому пастушку из притчи про волков сильно повезло, что волк, которым он так долго всех пугал, наелся овцами, а не им. Жизнь-то позлее волка. Вот Михаил Ефремов долго гусарил и играл панка не только в спектакле «Анархия», но и в жизни. И чем все закончилось?

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