2020-06-29T19:18:03+03:00
Спорт

Из битвы чемпионов - в матч середняков. Почему "Спартак" выиграет дерби 30 июня и догонит ЦСКА в таблице

Один из самых ярких поединков российского футбола пройдет на домашней арене армейцев [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" сыграет против ЦСКА в дерби 30 июня."Спартак" сыграет против ЦСКА в дерби 30 июня.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Матчи между ЦСКА и "Спартаком" - настоящее украшение российского футбола. В этом сезоне помимо битвы в августе 2019 года в поединке первого круга была еще одна встреча - уже в марте команды в Тушино выдали невероятно крутой поединок в битве за четвертьфинал Кубка России. Оба "домашних" матча выиграли "красно-белые", добыв три очка в матче первенства страны и путевку в полуфинал Кубка. Теперь же очная битва ЦСКА и "Спартака" - это не сражение за чемпионство или же первые места. Здесь решается судьба места в пятерке сильнейших. И при удачном исходе поединка неважно стартовавшие в сезоне "красно-белые" смогут рассчитывать на сокращение отрыва от армейцев.

За "Спартак" говорят неплохие результаты после возобновления сезона - победа в Туле и ничья с крепкой "Уфой" выглядят лучше, чем исходы их конкурентов. Команда немца Доменико Тедеско постепенно обретает себя и у нее чувствуется задел на будущее. И встреча с ЦСКА - важное испытание этой мощи. Букмекеры дают больше шансов на то, что "красно-белые" увезут с выездной встречи три очка из "логова" соперников.

ЦСКА же после слабой игры с питерским "Зенитом" попытался реабилитироваться в дерби против "Динамо". Однако максимум на что наиграли армейцы - это ничья 0:0. И эти 0:0 были менее яркими, чем 0:0 "Спартака" против "Уфы". Так что перед этим дерби чуть больше уверенности в силах спартаковцев. Да и вопросы с тренером не дают покоя болельщикам. Белорус Виктор Ганчаренко только-только вернулся в строй и готовит команду к важному поединку против принципиального соперника. А до этого всем рулил на матче с "Динамо" Сергей Овчинников. У "Спартака" атмосфера более спокойная.

04.03.2020 Спартак - ЦСКА - 3:2. Обзор матча 1/4 финала Олимп-Кубка России.Видеообзор матча Спартак - ЦСКА на Кубок России

Поэтому, прогноз на матч ЦСКА - Спартак 30 июня 2020: спартаковский клуб одержит победу с разницей в один мяч и сократит отставание от ЦСКА.

19.08.2019 Спартак - ЦСКА - 2:1. Обзор матча.Видеообзор матча чемпионата России по футболу Спартак - ЦСКА

ИСТОЧНИК KP.RU

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