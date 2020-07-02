«Бил своих жен и подсаживал их на выпивку»: друзья Михаила Ефремова рассказали о его личной жизни

История со смертельным ДТП Михаила Ефремова вскрыла его тайный роман с актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой. Сразу после аварии артист отправился не к себе домой, а в ее квартиру на Чистых прудах, откуда его забрала полиция. Сейчас Ефремов сидит под домашним арестом в своих апартаментах в Плотниковом переулке, где он живет вместе с пятой женой Софьей Кругликовой. Как нам рассказали в околоследственных кругах, Ефремов просил разрешить Дарье Белоусовой как близкому человеку приходить к нему по адресу его домашнего ареста.

После аварии Ефремов поехал к любовнице Дарье Белоусовой.Фото: Facebook

- Белоусовой никто не разрешит приходить к Ефремову, даже если он этого и хочет, потому что она не родственница, - сообщил «КП» адвокат актера Эльман Пашаев. - Даже бывшим женам не разрешено навещать его на домашнем аресте. Не знаю, кто ему Белоусова. Я не спрашиваю о личной жизни. Михаила поддерживает жена, которая его любит и сильно за него переживает.

Первой супругой была актриса Елена Гольянова.Фото: kinopoisk.ru

«Даша не бросит Мишу»

- Отец Дарьи Владимир Белоусов был актером театра «Ленком», - рассказал «КП» артист «Ленкома» Виктор Раков. - Он умер, когда ей было 12 лет. Даша росла среди звезд «Ленкома», с детства выходила на сцену в эпизодах. Абдулов ее на руках носил, Янковский, Караченцов уделяли внимание. Она пришла работать в театр «Современник», вышла замуж за Шамиля Хаматова (брата актрисы Чулпан Хаматовой). Они развелись после восьми лет брака. Сейчас Дарья поддержала Михаила Ефремова, думаю, это правильно. Дарья ни в коем случае не отвернется от друга, попавшего в беду.

По словам друзей, в 2018 году Белоусова развелась, а в 2019-м за ней начал ухаживать Ефремов. С осени прошлого года их часто видели вместе в квартире Дарьи в Казарменном переулке.

- Последнее время Ефремов жил у Дарьи. А жена на даче с детьми всю самоизоляцию сидела, - говорит бывшая завлит МХТ Чехова Татьяна Бронзова, жена актера Бориса Щербакова. - У жены Сони, видимо, уже не хватало сил терпеть пьянство и наркоманию мужа.

Второй раз женился на филологе Асе ВоробьевойФото: СОЦСЕТИ

Один из знакомых Ефремова рассказал нам, что с Дарьей у актера были серьезные отношения. Он оплачивал ей съемную квартиру, но от жены уходить не собирался.

- Миша никогда не считался верным мужем, - говорит Татьяна Бронзова. - У него постоянно были женщины плюс к женам. В его любовницах были и актрисы, и работники театра, но я не буду называть имен. От Олега Ефремова он взял мужское очарование, его отец был не промах в этом деле. И Миша пользовался большим успехом у прекрасного пола.

Шрам на всю жизнь

Недавно режиссер Валерий Сергеев заявил: Ефремов «истязал женщин», от него многие душевно и физически пострадали. Мы позвонили режиссеру за подробностями.

- Миша Ефремов поднимал руку на женщин, - рассказал «КП» Валерий Сергеев. - А женщины его любили и все терпели. Запомнившаяся история, когда он в порыве гнева запустил чашкой в свою возлюбленную, актрису Наталью Ионову. Только за то, что она посмела ему возразить, а он этого не выносил. Чашка разбилась, и осколок рассек девушке губу. У нее остался шрам на всю жизнь. Потом она не выдержала его вспышек гнева, ушла из молодежного театра-студии «Современник-2», которым руководил Миша Ефремов, и из профессии.

Он так многим жизнь поломал. Многие сотрудницы «Современника-2» прошли через постель Миши. Он был неуемным в этом плане, менял одну, другую. Он принял Асю Воробьеву завлитом «Современника-2» через постель, не погнушавшись, что она на тот момент была женой Антона Табакова. Она родила ему сына Никиту. И актрису Евгению Добровольскую тоже принял в труппу коллектива таким же образом, она стала его третьей женой, тоже родила сына.

Третьей женой стала актриса Евгения ДобровольскаяФото: Архив "ЭГ"

Из-за его пьянок театр штормило. Директор «Современника-2» мне плакался, что, приехав на гастроли, Миша запил и по пьяной лавочке поменял заявленный репертуар, оставил в афише один и тот же спектакль. Директор за голову хватался. Но спорить с Мишей было бесполезно, иначе он лез в драку.

Обжег горло кокаином

- Всех своих жен он подсаживал на выпивку, - говорит Валерий Сергеев. - Ася Воробьева настрадалась от него и сбежала. На его третью жену Евгению Добровольскую достаточно посмотреть - все на лице написано. Четвертая жена Ксения Качалина спивается. Пятая жена Соня до последнего терпела пьяные дебоши Ефремова.

- Ефремов выпивши проявлял агрессию, - подтверждает Татьяна Бронзова. - Он совсем не добрый человек. Веселый среди друзей. А если кто-то ему будет перечить, то может ударить. И тогда уж не разбирается, кто перед ним - мужчина, женщина или старик. В милицию его не раз забирали. Он, кстати, так в армии оказался. Избил пожилого ветерана, который сделал ему замечание. Чтобы Мишу не упекли в тюрьму, отец его отправил в армию. Позже Ефремов уволил сына из театра за то, что он покалечил одного человека - сильно ему ударил в пах. Тот человек не может иметь детей. Против Миши возбудили уголовное дело, но закрыли его благодаря связям Олега Ефремова.

- Михаил мог ударить женщину?

- Конечно. И жен своих бил. Все было. Женя Добровольская много от него вынесла. Приходила в театр с синяком под глазом, и мы знали, кто синяк ей поставил. Очень плохое влияние на него оказала четвертая жена Ксения Качалина. Она свела его с наркотиками. Помню, поехали на гастроли с театром. Должны были играть спектакль «Борис Годунов». Миша играл Самозванца. И вдруг он утром ко мне приходит: «Я не могу сегодня играть. Вызывайте Андрея Панина из второго состава». Я спрашиваю: «Что случилось?» «Сильно болит горло. Еле дышу». Я вызвала врача. Доктор мне потом говорит: «Да какая простуда, у него все обожжено. Это кокаин. Лишнее он принял, надышался». Тогда мы впервые с этим столкнулись. Я рассказала все Олегу Ефремову, чтобы он обратил внимание. Он мне не поверил. А потом вскоре уволил сына из театра.

Четвертая жена Ефремова актриса Ксения Качалина. Фото: Константин КРЫМСКИЙ/TASS

СПРАВКА «КП»

Ефремов был женат пять раз, у него шестеро детей.

1. Первой супругой была актриса Елена Гольянова.

2. Второй раз женился на филологе Асе Воробьевой. У пары родился сын Никита.

3. Третьей женой стала актриса Евгения Добровольская. В этом браке появился сын Николай.

4. Четвертая жена - актриса Ксения Качалина, родила дочь Анну Марию.

5. Нынешняя супруга - звукорежиссер Софья Кругликова. В этом браке родились трое детей: Вера (2005 г.), Надежда (2007 г.), Борис (2010 г.).

Актриса Наталья Негода покорила Михаила в середине 80-х. Фото: Кадр из фильма.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Роман с «Маленькой Верой»

- Ефремов в середине 80-х несколько лет жил с актрисой Натальей Негодой, ставшей секс-символом после фильма «Маленькая Вера», - рассказал «КП» журналист Евгений Додолев. - Она первая советская актриса, снявшаяся для «Плейбоя». Немудрено, что она привлекла внимание Миши. Но Наташа по типажу такая женщина-дочь. Ей нужен был мужчина-отец, а Миша не тот мужчина, который может опекать и защищать. Да и пил Миша очень сильно. Помню, как он скакал по столам в ресторане и кричал, что он Бэтмен.