Мы можем потерять Белоруссию. И в этом будет не белорусская вина, а наша, русская. Причем, не только власти, но и народа. И не российского, а русского. Почему?

Сколько белорусы могут терпеть издевательства и насмешки над ними, клевету на них в наших соцсетях? Ведь уровень жлобства, недоброжелательства, издевательств зашкаливает. Я написала статью в поддержку Белоруссии и Лукашенко, и мне пришло около 600 откликов. Почти все - ругательные. Некоторые еще пытались замаскироваться под «неприятие лично Лукашенко», но «любовь к белорусскому народу». Но эти люди быстро срывались и писали то, от чего я, признаюсь, заплакала. Писали о белорусах - «дармоеды», «нахлебники»...

Так же, как враги России утверждают: «Мы не против России, мы только против Путина», те же самые враги, желающие оторвать у нас вторую руку - Белоруссию (первую уже оторвали - Украину), уверяют: «Мы пишем не против белорусского народа, а против Лукашенко».

Конечно, хочу я им ответить, вы не можете в СМИ охаивать народ. Потому хаете руководителя, обвиняя его в неверности, хитрости, заигрываниях с Западом, дармоедстве и попрошайничестве, колхозности. В итоге обыватель пишет: «Зачем нам нахлебники? Не давать белорусам ничего, никаких скидок, рынок есть рынок».

Я спрашиваю в комментариях под статьей: «То есть немцы и белорусы должны получать газ по одной цене? Они для нас - одно и то же?» И мне отвечают, что… да.

Люди! Когда для нас Белоруссия, которая была стерта с лица земли в годы войны, которая всем народом партизанила по лесам, вплоть до 10-летних ребятишек, стала равна Германии?!

Я спрашиваю авторов комментариев: «То есть, наши лезгины, даргинцы, тувинцы, буряты, будут получать газ по сниженной цене, а белорусы, часть нашего, великорусского народа - пусть по цене, как для немцев?», и мне прилетает вполне ожидаемое: «Да, потому что вами перечисленные - граждане России».

Это логично. Но это и полное непонимание, что помимо границ, существует славянская общность, что вернее белорусов мы никогда никого не знали и не узнаем. Это непонимание, что у России на самом деле не два, а три верных союзника — армия, флот и Белоруссия. Во все века она стояла между нами и Западом, и когда супостат шел на Русь, она принимала первый удар. (Именно это имел в виду косноязычно высказавшийся Лукашенко, когда говорил о «не нашей войне». Что войны объявляли России, а страдала Белоруссия, и никогда не жаловалась, но хочет чтобы об этом помнили и ценили).

Эта страна никогда нас не предавала. Ибо белорусы - часть великорусского народа. И совершенно не важно, проложили трое мужчин в Беловежской пуще границу меж нами или нет. Если твой сын живет за границей, это не значит, что он перестал быть твоим сыном.

Что мы делаем с Белоруссией? Неужели вы и вправду верите, что если Минску не дать кредит, или скидок, вы, вот лично вы, поедете на сэкономленные госсредства отдыхать на Мальдивы? Почему вы, человек, никогда не видевший экономических соглашений между Россией и Белоруссией и не знающий что Россия получает от Минска взамен своих кредитов и скидок, беретесь рассуждать выгодно России это делать или нет?

Мне сейчас будут тыкать в глаза митингами в Минске, но зря. В митингах участвуют белорусские «навальнята». Такие же «болотники», как у нас, а не белорусский народ. «Спящие», которых перед выборами разбудили западные разведки.

Помню, в советской школе нас учили, что историю делает народ, а не личность. Увы, жизнь доказала мне обратное. Историю делает личность. При Ельцине Россия была униженная и ограбленная, при Путине она восстановленная и сильная. При Лукашенко Белоруссия - стабильная, чистая, сытая и верная нам. В 90-е годы он пронес свою страну в ладонях через все горести, и не дал ее разграбить. Белоруссия не страдала так от криминала, как Россия, в ней не было межнациональных конфликтов. Она не отошла под влияние США, и все это благодаря Лукашенко.

В своей следующей статье я развенчаю мифы, которые многим втемяшились в головы («Он не признал Крым», «Он запретил Бессмертный полк, «Он проводит учения с НАТО» и т. д.). Я выскажу мысли почему Белоруссия не объединяется с Россией и почему это и нежелательно сейчас делать. А пока скажу главное…

Если в Белоруссии свалят Лукашенко и страна отойдет от нас. Что тогда будет? В ней насадят ту же идеологию, что на Украине. Народ перевоспитают быстро. Не бывших советских людей, а новое поколение. Возможно, часть белорусских земель отдадут Польше. Таким образом, у нас под боком будет тройка враждебных славянских государств (с возможным размещением баз НАТО).

Когда за рубежом планировали создать плацдарм против России на ее западных границах, то взвесили какой из двух народов - украинцы или белорусы - скорее сможет предать. И решили, что украинцы. Пропаганда окучивала их. В ситуации с белорусами ставка делается уже на русских. А орудие используется то же самое, что и в украинском сценарии. Жмут на наше жлобство. Чтобы как можно больше русских поверили, что они «кормят Белоруссию», и «зачем нам это?» А ведь вся Белоруссия работает (безработица там — 0.2%), не кальян курит.

Давайте не предавать. Не искать для России новых потрясений. Давайте хранить Белоруссию как зеницу ока. Ибо они родня. Скромная, честная, добрая, верная. Трудолюбивая.

Горе и позор нам, если мы их потеряем.

P.S. Читающим статью белорусам: были под моим постом в соцсетях и отклики за Белоруссию и Лукашенко, не так много как отрицательных, но пламенные, полные любви к вам. Прорвемся!