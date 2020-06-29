Наблюдатели, видеокамеры, проверки нарушений

Идет пятый день голосования по изменениям в Конституции. За четыре дня явка составила чуть больше 37 процентов. За это время проголосовали уже более 40 миллионов человек. В том числе дистанционно. Явка на электронное голосование в столице к вечеру 29 июня превысила 86 процентов. Свое мнение насчет изменений в Конституции онлайн высказали уже свыше миллиона человек.

Столица четко придерживается «золотого стандарта» голосования. Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием работает круглосуточно, все процессы идут в штатном режиме: за чистотой голосования следят наблюдатели, а все возможные нарушения оперативно проверяются и устраняются.

Источник: Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве

За прозрачностью голосования следят больше 21 тысячи наблюдателей

Ход голосования контролируют 21 644 наблюдателя. На каждом участке — 5–7 человек. Своих представителей выдвинули все четыре парламентских партии и более 60 общественных организаций. Еще свыше 800 волонтеров пришли по личной инициативе. Прибыли в столицу и иностранные наблюдатели, в том числе из Австрии, Бельгии, Швеции, Новой Зеландии, Сербии.

Источник: Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве

Представители Корпуса наблюдателей, зарегистрированные на участках, могут контролировать ход процедуры и подсчета голосов.

Все сообщения о возможных нарушениях тщательно проверяют

О возможных нарушениях наблюдатели сообщают в колл-центр. Их рассматривает группа разбора Общественного штаба. Если нужно, на место отправляется мобильная группа из 3–4 наблюдателей (а также сотрудники СМИ). Такие группы уже выезжали на участки больше 30 раз. Каждое обращение обязательно проверяют.

Проверить все сообщения о возможных нарушениях помогает видеоцентр, где круглые сутки идут трансляции с камер на участках. Их установлено больше 7 тысяч. А 1 июля доступ к трансляции видеокамер откроют для всех желающих, зарегистрировавшихся на сайте vybory.mos.ru . Записи сохранятся, и ЦИК и Мосгоризбирком смогут использовать их при рассмотрении жалоб.

Технические недочеты устраняют сразу

Все проходит без серьезных нарушений, способных повлиять на ход или результаты голосования. Общественный штаб проверяет все сообщения об инцидентах, но большинство из них оказываются незначительными. Как правило, речь о «“технических”, по сути, недочетах, которые оперативно исправляются», рассказал глава штаба Илья Массух. К примеру, 26 июня поступило 4 сообщения о неполадках с видеонаблюдением; их оперативно устранили.

Вечером 27 июня хакеры совершили попытку атаки на систему дистанционного электронного голосования: злоумышленники попытались получить доступ к системе через ноду наблюдателя, но им это не удалось. «Ранее во время тестирования системы были техническими специалистами инициированы все возможные типы атак, и [потому] система устойчива к таким попыткам, подобные инциденты ожидались, но их не было предыдущие три дня», — объяснил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов. На ходе голосования это никак не сказалось — голоса попали в блокчейн, их засчитали.

Самым серьезной «проблемой» стал звонок о принуждении к голосованию с отчетностью на «Мосводоканале». Группа разбора связалась с замдиректора предприятия и дала рекомендации, как информировать о голосовании. Никакой отчетности быть не должно.

«Манипуляции» и провокации

Бывают, конечно, и нештатные ситуации, но и с ними разбираются очень быстро. Например, 28 июня в видеоштабе зафиксировали «манипуляции» с урной. А на самом деле представителям ТИК, которые прибыли на участок с членами комиссии с правом совещательного голоса, показалось, что в ящике для голосования образовался зазор между крышкой и самой урной. Они дополнительно опечатали урну пломбой — в присутствии членов УИК и наблюдателей.

Подорвать доверие к процедуре голосования пытаются и редкие провокаторы. Так, в Сети появилось видео с якобы обнаруженным на улице пакетом с бюллетенями для голосования. Пакет будто бы был «специально оставлен членами УИК», которые проводят надомное голосование, чтобы потом вбросить бюллетени. Наружные камеры показали: автор видео сам принес пакет. Вероятно, чтобы снять постановочный ролик.

К слову, бюллетени не остаются в ящиках на ночь. Их складывают в сейф-пакеты ежедневно с 25 по 30 июня по окончании дня голосования. Причем в присутствии наблюдателей и при включенных камерах. Эти пакеты не вскрывают до начала подсчета голосов: сделать это, не повредив печать, невозможно. А значит, от вбросов урны защищены.

Большой корпус наблюдателей, допуск к наблюдению всех желающих 1 июля, круглосуточное видеонаблюдение, работа группы разбора возможных нарушений, опечатывание бюллетеней — все это говорит о максимальной открытости процедуры. Власти выгодно не показать какой-то результат, а провести честное и прозрачное голосование. Необходимо в первую очередь услышать мнение людей, от которых зависит — быть или не быть в нашей стране обновленной Конституции.

На то, чтобы высказать свое мнение по поправкам есть еще чуть больше двух дней. Онлайн-голосование завершится завтра: выдача электронных бюллетеней закончится в 19:59. После этого реестры избирателей и списки голосующих электронно сверят еще раз, а все дискредитированные голоса удалят по решению участковых и территориальных комиссий. Тех, кто не сможет по каким-то причинам проголосовать онлайн, ждут на участках 1 июля. Голос каждого важен.