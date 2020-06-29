Молодая жена Игоря Николаева похвасталась фигурой в обтягивающем мини

Юлия Проскурякова более десяти лет счастлива в браке с Игорем Николаевым. Артистка стала его третьей женой. Пара воспитывает дочь Веронику. При этом вот уже много лет Юлия слышит упреки в свой адрес. То публике не нравится ее прическа, то наряды не те, то она похудела, то, напротив, поправилась. Артистка давно не обращает на это внимание. И назло хейтерам хорошеет с каждым днем.

Юлия Проскурякова продемонстрировала результат похудения. Разместив фотографию в блоге, молодая жена Игоря Николаева очаровала поклонников. В кадре Юлия предстала в обтягивающем фигуру дерзком мини. Кажется, такой ее еще не видели.

uliaveronika Хорошего дня и настроения, дорогие мои

Подписчики отметили, как артистка похорошела. Певица действительно выглядит стройной и подтянутой. А ведь еще месяц назад певица жаловалась, что начала стремительно поправляться.

Но особое внимание публики привлекли стройные ноги звезды. По словам фанатов, у Проскуряковой "ноги от ушей".

"Юля красотуля", "Юленька, выглядите, как всегда, шедеврально красиво, нежно и обворожительно!", "Какая красотка!", "Ноги какие-то бесконечные", "Какая красивая, стройная и милая", "Ножки - просто прелесть", "Юля, как вы похудели", "Вот это ножки у нашей крошки", - пишут комментаторы.

Напомним, Юлия Проскурякова на 22 года младше Игоря Николаева. Большая разница в возрасте их не смущает. Проскурякова предпочитает и в выборе нарядов, и в прическе отдавать предпочтение тому, что ей нравится самой. Она не гонится за модой, не изнуряет себя диетами и умеет радоваться мелочам. Более того, женщина не раз заявляла, что не намерена что-то менять в себе в угоду злопыхателям.