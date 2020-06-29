2020-06-29T22:27:38+03:00
Политика

Илона Броневицкая: поправка о животных позволит пробить стену непонимания и безответственности некоторых владельцев и заводчиков

Участницей горячей линии «Комсомольской правды», организованной совместно с холдингом ВГТРК, стала певица, актриса, владелица приюта для животных Илона Броневицкая
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp
Поделиться:
Комментарии: comments5
Илона Броневицкая: поправка о животных позволит пробить стену непонимания и безответственности некоторых владельцев и заводчиковИлона Броневицкая: поправка о животных позволит пробить стену непонимания и безответственности некоторых владельцев и заводчиковФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 29 июня, большая часть звонков на «горячую линию» касалась мер социальной поддержки. Но Илоне Броневицкой с первых минут ее телефонного «дежурства» начали звонить те, кто, как и она, серьезно обеспокоен проблемой безнадзорных животных, жестокого обращения с братьями меньшими и недостаточным уровнем ответственности среди владельцев животных или заводчиков. Насколько важна эта тема для граждан страны, показал первый же диалог.

- Здравствуйте. Меня зовут Любовь. Я хотела бы задать вопрос по поводу защиты прав животных. В чем суть поправки в статью 114 о формировании в обществе ответственного отношения к животным? Что конкретно она изменит?

- Это общая формулировка, но она даст возможность в дальнейшем расширять законодательную базу. Например, позволит каждый принимаемый закон, касающийся животных, проверять на соответствие этому фундаментальному принципу. Кроме того, появление этой статьи, с моей точки зрения, позволит ускорить работу по принятию подзаконных актов к ФЗ-498 об ответственном обращении с животными. В том числе и ужесточающих наказания за преступления и правонарушения в отношении животных.

- И что даст ужесточение наказания?

- Например, заставит владельца понять, что в нормальном обществе животное должно быть чипированным и стерилизованным – если только оно не допущено к племенному разведению. Тогда, возможно, приюты и ветеринарные клиники станут получать меньше заполненных котятами и щенками коробок. В этом смысле в сфере ответственности владельцев сейчас царит полный «беспредел», и эту стену надо пробивать.

- На стерилизацию бездомных животных выделяются огромные деньги, но не всегда люди выполняют свои обязанности.

- Чтобы муниципальные деньги не уходили в чей-то карман, нужно совершенствовать систему контроля. Например, в Московской области сейчас действует норма, согласно которой фото и видео попавшей в приют бездомной собаки заносится в специальное приложение. Но проблему бездомных животных вряд ли получится решить без проведения тотальной идентификации – чипирования, которое должно стать обязательным для всех владельцев.

- Как чип защитит животное, если владелец захочет его выбросить?

- В память чипа записывается информация о владельце животного. Который юридически берет на себя полную ответственность за благополучие питомца. Если он выбросит свою кошку или собаку, то нашедшие животное люди смогут считать информацию о владельце, который, во-первых, заплатит штраф, а, во-вторых, может и лишиться права снова стать владельцем животного. Как ему можно доверить живое существо, если он уже предал одно?

- Вот я, например, подобрала собак на улице. Одной 12 лет, другой 14 лет почти. Они здоровы и счастливы… Я тоже буду должна их чипировать? А еще что? Налоги платить за них?

- Да, чипирование, с моей точки зрения, должно стать обязательным. И вам, в этом случае, тоже придется это сделать. А о налогообложении у нас даже речи не идет. Я лично считаю, что нам не нужно вводить налоги для владельцев животных. Наказание за жестокость и безответственность – да. А налоги с владельцев («вбросы» о них действительно участились в последнее время) приведут только к тому, что на улицах станет еще больше бродячих собак.

ЗВОНИТЕ по телефону горячей линии 8 800 -100-09-72 — с 06:00 до 22:00 по московскому времени (Звонок бесплатный из любой точки России) или задайте свой вопрос с помощью специальной формы внизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Илона Броневицкая: поправка о животных позволит пробить стену непонимания и безответственности некоторых владельцев и заводчиков
Участницей горячей линии «Комсомольской правды», организованной совместно с холдингом ВГТРК, стала певица, актриса, владелица приюта для животных Илона Броневицкая
Политики и артисты отвечают на острые вопросы по поправкам в Конституцию
Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина и певица Илона Броневицкая подежурят на горячей линии, организованной Издательским домом «Комсомольская правда» и холдингом ВГТРК [прямая трансляция]
Новости 24
Назвали число потерявших работу в России в период карантина
Twitch заблокировал канал Трампа за «ненавистническое поведение»
Пожар в многоэтажке Москвы: погибли два человека
ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае
Назвали дату начала учебного года в России
Спецслужбы США сомневаются в возможности «сговора» России с талибами*
Небензя объяснил выход Москвы из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Долю потерявших работу во время пандемии назвал Минтруд
Начались тестовые полеты самолетов Boeing 737 MAX
Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова волонтера Светлану Анурьеву
Существенных сбоев во время проведения пробного ЕГЭ не зафиксировали
В Индии запретили «наносящую вред суверенитету» соцсеть Tik Tok
«Второе дыхание для Подмосковья»: открыт участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Петр Шкуматов рассказал, как бороться с пробками в крупных городах
«Суровая реальность»: ВОЗ предупредила об ускоренном распространении коронавируса
Кубань выполнила задачу на 2020 год по расселению из ветхого жилья
Fitch ожидает падения ВВП России в 2020 году, но роста в 2021 году
Отслеживающие контакты зараженных коронавирусом приложение тестируют в Испании
Китайские военные начнут применять вакцину от коронавируса
Худрук МХАТ: Про некоторые театры могу сказать – ну и бог с ними, ну и хорошо, что они не выживут
Россия обогнала Европу по заболеваемости легочной инфекцией
Евросоюз продлил санкции против России
Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от коронавируса
Пелоси требует принять решение о мерах против Москвы после статьи о «сговоре» с талибами*
Худрук МХАТ назвал мудрым решение суда по Серебренникову
Оптовая цена бензина АИ-95 на бирже побила исторический рекорд
Резерв из 300 миллионов защитных масок создадут в России
Джонсон после пика пандемии коронавируса заявил, что британцы – самая толстая нация