Новая любовь почтальона Печкина и косуля Уля из «Ну, погоди!»

Новое время - новые герои. И если советскому ребенку было вполне достаточно вечной погони Волка за Зайцем в «Ну, погоди!», то теперь современным детям нужно больше героев, сюжетов, декораций и желательно отличительных суперспособностей персонажей. «КП» прошлась по осовремененной классике анимации и выяснила, кто освежил мультики своим появлением.

Продолжение мультипликационной саги «Трое из Простоквашино» (1978) Владимира Попова в 2018 году выпустил «Союзмультфильм». Новый мультсериал назвали «Простоквашино» - героев слегка перерисовали, придав им современный облик, а озвучили их Иван Охлобыстин (почтальон Печкин), Гарик Сукачев и Павел Деревянко (оба - пес Шарик), Антон Табаков (кот Матроскин), Леша Онежен (Дядя Федор) и другие артисты. Поскольку киностудия отрисовала аж 32 шестиминутных серии, в них, разумеется, начали вводить и новых героев. Некоторых - на постоянке, некоторых - разово.

Маленькая Вера Павловна

У Дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. При этом в книге Успенского папа Федора вообще-то Дмитрий. И по идее девочку должны звать Вера Дмитриевна.

Создатели признали нестыковочку, но отчество новой героини менять не стали.

Грызун Тама-Тама и сестра Дяди Федора, которую зовут Вера Павловна. Еще два новых жителя Простоквашино. Фото: Кадр из мультфильма.

В Простоквашино Вера Павловна прибыла в посылке - сбежала от родителей, как Дядя Федор в свое время. Девочка очень любопытная и бесстрашная. Как и все дети.

Грызун Тама-Тама

Зверек непонятной идентификации, похожий на помесь белки и лисы, стал лучшим другом Веры Павловны, после того как она извлекла его из печки в доме Дяди Федора. Оказывается, зверушка жила там. На место печки поставили микроволновку, а Тама-Тама стала не только играть с Верочкой, но и помогать маме Дяди Федора по дому - с уборкой и готовкой. Кроме того, Таму-Таму наделили инженерными способностями: она собрала солярий (!), левитирующее кресло, пояс для похудения Матроскину (он заметно набрал на деревенских харчах) и машинку по изготовлению блинов.

Слон, робот Анфиса и Бобер

Если Тама-Тама и Верочка - постоянные новые герои, то мелькали в проекте и эпизодические. Таким стал безымянный Бобер, похожий на диснеевского суслика из мультика «Медвежонок Винни и его друзья»: серый, щекастый, с двумя здоровенными передними зубами. Он добрый и веселый, любит фотографировать с Шариком и один раз даже спас псу жизнь, вытащив из реки. Ходит с золотым зубом.

Волею судеб в Простоквашино занесло циркового слона. Фото: Кадр из мультфильма.

Розовую говорящую колонку Анфису подбросили обитателям Простоквашино в коробке. Она предлагает задавать вопросы, потому что знает все ответы, спорит с Матроскиным по поводу расходов электричества и читает стихи. В финале серии кот идет топить голосового помощника в болоте.

А еще в доме появилась розовая говорящая колонка. Фото: Кадр из мультфильма.

Доброго и полноватого Слона находят в поле, где он остался, после того как его цирк шапито уехал. Главные герои помогают ему обрести потерянный бивень, после чего довольный Слон показывает им цирковую программу.

Маргарита Егоровна

Простоквашинцы долго жили самостоятельно, а теперь у них появилась помощница. Няня Маргарита Егоровна, поставленная приглядывать за детьми и зверями в Простоквашино, слегка похожа на актрису Татьяну Васильеву, которая, собственно, и озвучила героиню.

Няня раньше пела в Доме культуры, страдает аллергией на ромашки и влюбила в себя почтальона Печкина. Если он называет зазнобу Марго, то дети зовут домоуправительницу Маргарита Мегеровна. Да, она весьма строга.

- Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска «Ну, погоди!» в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей, - объяснила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская. - Новый сериал рассчитан на детей 6 - 8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример. Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверены в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь. Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся.

Косуля Уля

Бойкая и заводная косуля в рваных фиолетовых джинсах, изумрудной олимпийке и с розовым бантом будет излучать позитив, энергию и эмоции.

Барсук Тим

Спортивного вида барсук в футболке с изображением елки, по замыслу создателей, олицетворяет традиции, надежность и безопасность. Другими словами, скрепы.

Ежик Шу

Ботаник и компьютерный гений. В очках, со взъерошенными волосами и в кедах, Шу будет отвечать за высокие технологии и инженерные решения внутри мультика.

Барсук Тим, Косуля Уля и Ежик Шу. Фото: Союзмультфильм.

Модный Волк: вместо алкоголички и пуза - дудочки и бомбер

Некоторое время назад в сети всплыл эскиз нового Волка. Как мы помним, в советском мультике он был очевидно антисоциальным персонажем, что максимально подчеркнули мультипликаторы: майка-алкоголичка или розовая рубашка, плохо скрывающая пузо, драные кеды, папироса. Чтобы не развращать современных детей, «Союзмультфильм» слегка смягчил образ - теперь Волк выглядит как модный герой, одетый в бомбер, джинсы-дудочки, которые оголяют щиколотки, и белые кроссовки. Словом, как молодежь носит. С прической еще не определились - мультипликаторы сделали порядка полусотни рисунков, из которых выбирают финальный вариант.

Как будет выглядеть Волк, уже известно. Фото: Союзмультфильм.

При этом Волк по-прежнему будет символизировать плохое начало - об этом говорят его сдвинутые брови.

Как будет выглядеть обновленный образ Зайца и кто озвучит персонажей - пока тайна.

СКАЗАНО!

«Уверены, дети полюбят этих героев»

«Освеженный» вариант мульт-фильма «Ну, погоди!» (1969) Вячеслава Котеночкина «Союзмульт-фильм» представит в этом году. Первый сезон включает 26 серий по 7 минут. Анимационный сериал исполнят в формате квази-3D (персонажей отрисовали объемными), и в нем тоже появятся новые герои. Они станут маскотами, то есть талисманами, горнолыжного курорта Роза Хутор. Помните, к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи придумали фигурки Леопарда, Белого мишки и Зайки - талисманов Игр. Вот примерно такая же судьба ждет новых персонажей «Ну, погоди!». Их будет трое. В сочинских горах герои будут гонять на сноубордах и горных лыжах.

ВАЖНО!

Посмотреть новые серии «Простоквашино» (уже) и «Ну, погоди!» (скоро) можно на официальном канале «Союзмультфильма» в YouTube.