Визит Анастасии Волочковой закончился нешуточным переполохом. Напомним: балерина приехала в Дивеево, как паломник. По словам знаменитой артистки, она отстояла вечернюю службу, но поселиться ни в одном из отелей города не смогла. Все гостиницы были закрыты. Там Анастасия узнала, что в Дивеево пока ещё не снят карантин.

Переночевав в своей машине, на следующий день балерина гуляла по святым местам, а к обеду заглянула в гости к хозяину местного продуктового магазина. Артистку пригласили за стол, а она, в свою очередь, поблагодарила Ивана (так зовут хлебосольного хозяина) и его жену за гостеприимство в своём Инстаграме. После чего в дом ворвались полицейские.

- Полицейских было пять. Словно опасного преступника пришли арестовывать. Выходит, что Волочкова так опасна, что на ее задержание аж 5 человек прислали. Можно подумать, что боялись, что будет сопротивляться. Хотя понятно, что полицейские пришли, чтобы просто посмотреть на известную артистку, никакой штраф они не выписали. Только просили подписать какие-то бумаги, чего артистка делать не стала, - рассказали «КП» очевидцы. - Правда, полицейские не представились, не показали удостоверение.

Анастасия сперва подумала, что это какой-то розыгрыш.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/787754" frameborder="0"></iframe> Волочкову пришли арестовывать пять полицейских.Стали известны детали громкого скандала в Дивеево

Напомним: в беседе с «КП» Анастасия Волочкова подчеркнула, что не знала о карантине в Дивеево. Более того, храмы там были открыты.

- Местный батюшка встретил меня тепло. Я заказала молебен, прогулялась по святым местам, - рассказала «КП» Анастасия Волочкова. - Все были рады мне, кроме этих полицейских...Наказывать людей за то, что они в церковь пришли. Это, на мой взгляд, кощунство.