Александр Хинштейн: Нет, мы Конституцию 1993-го не «подкрашиваем», а укрепляем

В нашем пресс-центре продолжает работу Горячая линия по вопросам голосования по поправкам в Конституцию. В понедельник, 29 июня, ее участником стал председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой встречи.

ВОПРОС «КП»

- ...У нас сегодня исторический день. Сам Александр Хинштейн на Горячей линии «Комсомольской правды» и ВГТРК. Саша, добрый день!

- Добрый вечер уже.

- Как вы себя чувствуете?

- Спасибо, Саша, хорошо.

- Сейчас можно без масок?

(Хинштейн и Гамов синхронно снимают маски)

- Мы же сидим друг от друга в тысяче километров. (беседа проводилась по видеосвязи. - А.Г.) Я думаю, на такое расстояние коронавирус не переносится.

- Я второй день наблюдаю за Александром Хинштейном и прихожу к выводу, что вы раньше были федеральным политиком, а сейчас у вас появилось много аспектов регионального плана. Вам приходится решать массу вопросов на местном уровне. Причем это не только Самара. (Хинштейн представляет в Госдуме Самарскую область) И среди тех, кому вы помогли, не только пенсионер, которому удалось вернуть деньги за отмененный круиз. И не только спасенные памятники архитектуры... С чем связано такое преображение? Вас по-прежнему многие воспринимают как борца с коррупцией, защитника СМИ...

- Со стороны, конечно, виднее. У меня же такого ощущения нет, что «мушка сбилась на региональный прицел».

Я всегда много работал в регионе. Считал и считаю, что депутат должен быть максимально заметен у себя в территории. И эта заметность должна проистекать не от его ярких, но не реализуемых идей, а от конкретной работы.

И дальше действует понятный принцип: едут на том, кто везет. Соотношение жалоб и обращений, которые приходят ко мне, примерно такое, что и за прошлый созыв - я получил только в Думу порядка 16 тысяч писем за пять лет.

- (иронично) Вам зарплату не подняли?

- Нет. Но если ты не отрабатываешь наиболее острые темы и проблемы в ручном режиме…

- Саша! Вот наши волонтёры подают знак - очень важные вопросы...

ЗВОНОК В ПРЕСС-ЦЕНТР

- Здравствуйте, Александр Евсеевич! Меня зовут Виктор Николаевич Тютюнников. Я звоню из Санкт-Петербурга. Пенсионер. Индексация пенсий, которую предполагает одна из поправок в Конституцию – это покрытие издержек на инфляцию?

- Это означает, что каждый год пенсии должны будут увеличиваться ровно на уровень годовой инфляции.

- Это ведь не значит рост пенсии.

- Государство гарантирует минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже величины прожиточного минимума и индексацию пенсий не реже одного раза в год.

- До сих пор индексация была два раза в год.

- Не реже одного – это может быть и два, и три раза. Не по всем пенсиям может быть индексация два раза в год. По пенсиям военных пенсионеров у нас сегодня нет не только индексации двух раз в год, но и в последние несколько лет этой индексации не происходило. Дважды в год индексировать по военным пенсионерам невозможно.

- А то, что цены растут, мы не успеваем за инфляцией, это же не входит в индексацию пенсии. Цены бегут вперед паровоза.

- Конечно, индексация должна предусматривать реальную покупательную способность, сколько мы с вами можем купить хлеба или бензина на эти деньги. Конечно, индексация должна в себя вбирать не только формальный рост инфляции, но и изменение покупательской способности.

- Еще будут какие-то редакции поправок, изменения, дополнения?

- Поправки в Конституцию меняться уже не будут после того, как граждане проголосуют и поддержат эти изменения. Но с принятием этих поправок необходимо вносить изменения в большое количество федеральных законов, которыми эти поправки и будут внедряться в жизнь. Не мене 60 первоочередных федеральных законов нужно изменить, поменять, скорректировать, чтобы поправки заработали.

- Но ведь возникают вещи, которые нужно менять в процессе жизни.

- Менять Конституцию регулярно, как прически женские, мне кажется, неправильно.

По этой причине идет широкая дискуссия, поправки предложено узаконить путем всенародного голосования. Потому что внесение изменений в Основной Закон должно происходить не на постоянной основе. Конституции 27 лет, а серьезные поправки, по сути, мы вносим впервые.

- Пенсионный возраст подняли, а индексация пенсий на сто рублей – это смешно.

- Когда принималось решение о повышении пенсионного возраста, говорилось о том, что если этого не сделать, пенсии будет платить не из чего.

- В стране есть нефть. Каждому жителю уже что-то положено. У нас много ресурсов. А бензин дорожает. Пенсионеры живут на три буквы «Д»: доживаем, доедаем и донашиваем. Многие знакомые живут в разных странах лучше, чем мы здесь.

- Я вам так скажу: хорошо там, где нас нет. То, что хочется жить лучше, это правильно и нормально. Но нигде в мире нет манны небесной, которая сыплется с неба. Хотя очень бы хотелось.

Жизнь будет меняться к лучшему. Она уже меняется. Я в это верю и очень хочу на это надеяться.

- Вы – один из немногих людей, которые не льют воду. Вы говорите аргументированно, доходчиво и с уверенностью.

ВОПРОС «КП»

- Саша, да вот ещё хотел поделиться с вами... Буквально на днях поймал себя на мысли, что в этой же газете - в «Комсомольской Правде - осенью 1993-го я занимался “продвижением” (по-своему, по-журналистски) ныне действующей Конституции.

- (иронично) Я думал, скажете – Конституции 1977-го.

- Я тогда - когда принимали брежневский Основной Закон - учился в школе. Я помню, что был праздник на городской площади. Мы со школы сбегали на этот праздник, там по сто грамм водочки наливали. Сейчас почему-то этого нет. Так вот, насколько я помню, вы, Саша, в «Московском комсомольце» тогда тоже «продвигали» эту Конституцию. Мы с вами «виноваты» в этой Конституции - 1993, которую мы сейчас поправляем. Ваши ощущения? Вы не чувствуете свою «вину» за этот ельцинский Основной Закон?

- Мы в любом случае, Саша, всегда в ответе за все, что происходит в стране, мне так кажется.

Хотя я к продвижению Конституции 1993-го впрямую касательства не имел. Я работал тогда в службе информации. И политика меня волновала меньше, чем происшествия. Но работал в том издании, которое активно содействовало принятию Конституции. В этом смысле разделяю ответственность - «по цвету погон и околышу на фуражке».

- То есть - мы пополам с вами делим ее?

- Да. Но при этом, понимаете, любое событие нужно рассматривать в историческом контексте.

В 1993-м, когда страна стояла на пороге гражданской войны и, по сути, уже одной ногой через этот порог перешагнула, - и эта Конституция стала востребованной.

Я был в октябре 1993 года в редакции, когда ее пытались штурмом взять боевики, отступавшие от «Белого дома», до сих пор еще в здании остались стекла с пулевыми трещинами. Я помню нашу оборону, которую мы держали в течение полутора часов, не понимая, останемся ли живы.

В той ситуации 1993-го эта Конституция была благом. Поскольку позволила снять существующее в стране напряжение и не допустить гражданской войны.

Но время идет, и оно меняет жизнь, диктует свои требования. Поэтому 27 лет – достаточный срок, чтобы переосмыслить и вернуться к этому документу.

Я не согласен, что у нас - плохая Конституция или - что она не защищает права граждан. Это нормальная, качественная Конституция. Но мы с вами делаем ее еще лучше. Но основа остается предыдущая. Мы же с вами базовые - заложенные тогда ценности - не меняем.

- А эти трещины в Конституции, которые сохранились с 1993 года…

- Не в Конституции, Саша, а в стеклах.

- В Конституции тоже трещины, чего уж говорить. Как вы считаете - нам удастся сейчас - с помощью вот этих поправок - «заштукатурить», «закрасить» какие-то статьи и параграфы, чтобы не было видно следов от того, что было?

- Мне нравится больше другой образ. Эта Конституция - после поправок - позволит сделать нам стекла бронебойными.

Нет, мы Конституцию 1993-го не «подкрашиваем», мы ее укрепляем.

- О, хорошо!

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