2020-06-30T00:18:57+03:00
Политика

Ирина Апексимова: Не понимаю позицию тех, кто не хочет голосовать

Директор Московского театра на Таганке поделилась мнением о необходимости внесения поправок в Конституцию
Михаил ГОРЧАКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments12
Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССДиректор Театра на Таганке Ирина Апексимова. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Изменить размер текста:

-Я голосовала электронно. Пользователь я не опытный, но никаких сложностей не возникло: просто прошла по всем ссылкам и проголосовала.

Проголосовала за поправки. Конечно, мне ближе та, которая касается культуры. Теперь она может стать достоянием, которое охраняется государством. Что, мне кажется, очень важно.

Я вообще не понимаю позицию тех, кто не хочет голосовать. Мне кажется, люди в любом случае должны проголосовать – кто как считает нужным. А неучастие – это позиция улитки, которая прячется в своей раковине и принимает любое решение, принятое другими.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию: Дистанционно – значит безопасно.

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Илона Броневицкая: поправка о животных позволит пробить стену непонимания и безответственности некоторых владельцев и заводчиков
Участницей горячей линии «Комсомольской правды», организованной совместно с холдингом ВГТРК, стала певица, актриса, владелица приюта для животных Илона Броневицкая
Новости 24
Эксперты назвали условие для снижения цен на жилье в России
Коронавирус может привести к мужскому бесплодию
Cirque du Soleil объявляет о банкротстве из-за коронавируса
Путешественник Матвей Шпаро рассказал, когда можно будет ходить в походы
Минстрой планирует ввести программу капремонта жилых кварталов
В Германии разоблачили онлайн-сеть с 30 000 педофилов
Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» стартовала в Калининграде
В России назвали возможную дату возобновления авиасообщения с Турцией
В Китае нашли штамм вируса свиного гриппа, который грозит новой пандемией
За сутки в России от коронавируса выздоровело больше человек, чем заболело
МИД России обвинил США в подготовке почвы для возобновления ядерных испытаний
Появилось видео задержания террориста во Владикавказе
Профессор указал признак, объединяющий всех долгожителей
Во Владикавказе предотвратили теракт в административном здании
НАСА разработало ожерелье против коронавируса
В Пентагоне прокомментировали обвинения в сговоре России с "Талибаном"*