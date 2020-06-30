2020-06-30T11:36:27+03:00
Общество

Ох, и нравы на Урале! Ксюшу скинули в цветы

Инцидент в Среднеуральске настолько впечатлил нашего журналиста, что он теперь спать не может нормально
Павел КЛОКОВблогер, журналист
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На Ксению Собчак напали в Среднеуральском женском монастыреНа Ксению Собчак напали в Среднеуральском женском монастыреФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ту субботу на Урале было тихо как во сне.

Дети в классики играли. Борщ томился на огне. Мужики опять на лавке обсуждали, как в ООН, нужно делать ли поправки. И глушили самогон.

Над рекой роились мошки.

Ну а там, где гаражи, целый день зевали кошки, малолетки и бомжи.

Бабы вешали рубахи на прищепки во дворе.

Старцы, сестры и монахи пили чай в монастыре.

На погосте меж оградок там и сям ходил народ (кто-то в маске - без перчаток, ну а кто - наоборот).

И от кладбища в аршине без дубинок и нунчак появилась на машине лично Ксения Собчак. Осмотрелась боевито под шумок людской молвы. С нею камера. И свита. Сразу видно, из Москвы.

Только странные уральцы почему-то перед ней не заламывали пальцы и не делались бледней. Ни поклонников, ни мосек. Ни Треббьяно, ни Дюрсо.

Разве только местный пёсик ей нассал под колесо.

Но москвичка всё стерпела как бывалый человек. И скорей взялась за дело, попросив нажать на REC.

Кинг бы здесь сюжет приправил, только там и так, увы, начались бои без правил против тех, кто из Москвы.

Не, реально. Видит львица, как из стен монастыря к ней стеной выходят биться тридцать три богатыря.

Застучала по экрану, написала в Telegram, позвонила Виторгану - ржал, как лошадь, Виторган.

Ох, и нравы на Урале! Ксюшу скинули в цветы.

Ну и камеру забрали за развязность и понты. За «Блондинку в шоколаде». За гримасы и слова в президентской клоунаде. И, конечно, за «Дом-2».

Жить с апломбом светской львицы - может быть, и благодать, только всё же из столицы лучше ей не уезжать. Поймают, так взлохматят, в бочку сунут с головой и, крестясь, законопатят.

Чай, такое не впервой.

Вот какая небылица.

Прочитаешь её всю, прикорнёшь - и сразу снится не сдающаяся Ксю. Слабоватенькая с виду (видел я её в гробу), но во сне хватает биту и грозится:

- Зашибу!

Ну а я чеснок хватаю. И, вскочив, рисую круг.

«Отче наш» я ей читаю. И готовлю левый хук…

Обстановка так знакома... Сон рассеялся дотла…

Слава Богу, я же дома!..

Крибли, крабле, бумс, ушла!..

Ксения Собчак показала видео потасовки в монастыре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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