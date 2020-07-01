"Самые красивые ноги страны": Советские мужчины мечтали о жене, как Клара Лучко

В 24 года Клара Лучко сыграла свою первую заметную роль - Даши Шелест в музыкальном лубке о жизни советского колхоза «Кубанские казаки». И сразу получила Сталинскую премию и всесоюзную славу. Но перед тем пережила глубочайшее разочарование в профессии и в своем педагоге Сергее Герасимове. Лучко сыграла Ульяну Громову в дипломном спектакле «Молодая гвардия», который поставил Герасимов во ВГИКе с учениками своего курса. Но когда он взялся снимать художественный фильм по роману Фадеева, где главные роли играли его студенты - участники дипломного спектакля, то роль Ульяны Громовой он дал не Лучко, а своей любимице Нонне Мордюковой. Кларе Лучко досталась эпизодическая тётушка Марина. После такого «предательства» она чуть не ушла из профессии. Спас ее Иван Пырьев.

В 24 года Клара Лучко сыграла свою первую заметную роль - Даши Шелест в музыкальном лубке о жизни советского колхоза «Кубанские казаки»

На съемках «Кубанских казаков» она познакомилась со своим будущим мужем актером Сергеем Лукьяновым. Когда он впервые увидел ее, он воскликнул: «Все, я пропал». Это был счастливый брак. «Я помню, как отец смотрел на маму, когда она шла по комнате, - он все время провожал ее взглядом, - рассказала нам Оксана Лукьянова. - Счастлива та женщина, на которую мужчина смотрит такими глазами. При том что папа был очень красив, популярен, у него было много поклонниц, но, кроме мамы, он никого не видел. Как-то на гастролях в Англии отец приобрел очень дорогое платье из брюссельского кружева и серебряные туфельки, чем привел в изумление всю труппу театра им.Вахтангова. Весь гонорар он потратил на одно лишь платье, да к тому же для собственной жены! Он даже шил ей корсеты под платья, а однажды смастерил босоножки. За границей он увидел только появившиеся тогда босоножки на высокой пробковой танкетке. Вернувшись домой, он нашел материал, из которого сделал танкетку, достал замшу и сшил маме босоножки на шнурках вокруг щиколотки. Несколько пар разных цветов!».

1 июля 95 лет со дня рождения народной артистки СССРФото: GLOBAL LOOK PRESS

Сергей Лукьянов умер, когда Кларе Лучко не было еще и сорока лет. Несколько лет она была одна, а потом вышла замуж за журналиста Дмитрия Мамлеева. И в этом браке тоже была счастлива.

Как уже понятно из рассказа дочери актрисы, Клара Лучко любила красиво одеваться. Даже незадолго до своей смерти, когда ей было под 80 лет, она носила мини и имела на это право. Считалось, что у Клары Лучко самые красивые ноги среди актрис Советского Союза. Поэтому она носила короткие юбки, разрезы и туфли на высоком каблуке. Этот стиль помогла найти ее дочь. Однажды актриса уехала на гастроли. А дочка в ее отсутствие укоротила все ее юбки. По воспоминаниям Оксаны, первая реакция мамы была такой: «Ты с ума сошла!». Но потом Клара Степановна посмотрелась в зеркало, увидела, что эта длина ей идет, и стала носить.

Даже незадолго до своей смерти, когда ей было под 80 лет, она носила миниФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Клара, ты вечная», - говорил ее единственный внук Александр, который обращался к ней только по имени и никаких «бабушек». Она действительно всегда потрясающе выглядела. Когда вышел мегапопулярный в СССР телесериал «Цыган», актрисе было почти 55 лет. А в продолжении - «Возвращение Будулая» - она была уже на седьмом десятке. Тем не менее у нее снова появились миллионы поклонников. Мужчины писали ей письма, что мечтают найти жену, похожую на ее героиню Клавдию.

Когда вышел мегапопулярный в СССР телесериал «Цыган», актрисе было почти 55 лет

Она не дожила до своего восьмидесятилетия несколько месяцев, но внешне «законсервировалась» где-то в районе 50 лет. У нее была легкая походка, идеально ровная спина, несмотря на возраст. Она была активной, деятельной и веселой. И главное - оставалась женщиной до последней минуты жизни. Всегда носила 46-й размер одежды, при этом не сидела на диетах, не особо занималась спортом, не худела и не поправлялась. Но обладала колоссальной силой воли и с легкостью выходить на сцену на шпильках высотой в 12 сантиметров.