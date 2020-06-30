Анатолий Карпов: В шахматах никогда не было расизма

Шахматы обвинили в расизме. Неожиданно возникший скандал мы попросили прокомментировать многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

- Анатолий Евгеньевич, Сиднейская радиостанция Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) назвала шахматы расистским видом спорта, так как по правилам первыми всегда ходят белые. Глупость, конечно, но такой посыл после погромов в Америке вызвал большой резонанс в мире. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Каждый дурак сегодня хочет выделиться чем-то. Видимо, время наступило такое, когда можно всякой глупостью отличаться, но, если по-серьезному говорить, то вообще шахматы, наверное, один из немногих видов деятельности, где не было никакого расизма. И девиз «Мы все одна семья» был принят еще при создании Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Это произошло в 1924 году во время проведения Олимпийских игр в Париже, и с тех пор этот демократичный и жизненный девиз никогда никем под сомнение не ставился.

- Но сейчас уже появились спекуляции на этот счет. К примеру, задаются вопросом: а почему в мире так мало темнокожих шахматистов?

- Потому что для того, чтобы создать систему соревнований, систему обучения шахматам, требуются ресурсы, а, скажем, африканские страны получили независимость только в 60-е годы. Да и уровень общеобразовательной системы там был недостаточным, чтобы создать целую отрасль. Но сейчас шахматы там успешно развиваются – это Ангола, ЮАР. Показательна история Фионы Мутези из Уганды, которая, не умея ни читать, ни писать, сумела достичь шахматных высот исключительно благодаря своему природному таланту.

- Вы объездили весь мир и, наверное, играли в шахматы и в африканских странах?

- Я был в Южной Африке. Там я возглавлял комитет в поддержку свободных выборов, когда победил Нельсон Мандела. Это больше относится даже не к шахматам, а к деятельности возглавляемого мной Фонда мира: мы поддерживали Манделу, его движение. Тогда я лично с ним познакомился, и у нас возникли очень хорошие отношения… Кстати, единственное проявление расизма в шахматах было в ЮАР и Южной Родезии, где в 70-е годы шахматные клубы были организованы по расовому принципу. Существовали шахматные клубы для белых и шахматные клубы для темнокожих. В 1977 году по этой причине было приостановлено членство шахматных федераций ЮАР и Южной Родезии в ФИДЕ. А ко времени моей первой поездки в ЮАР шахматные клубы создавались уже без всякой сегрегации. Шахматисты африканских стран постоянно участвуют во Всемирных шахматных олимпиадах. Только неграмотные люди могут пытаться привнести в шахматы вопросы расовой дискриминации.

- Первый темнокожий гроссмейстер по имени Морис Эшли появился в США. Вы с ним играли?

- Нет, не играл, он не дотягивал до моего уровня, но я его достаточно хорошо знаю. Это серьезный шахматист, преподает в Гарварде. Весьма уважаемый и известный человек в США и во всем мире.

- Анатолий Евгеньевич, вернемся к нашим шахматам. Что с прерванным турниром претендентов в Екатеринбурге, где он состоится?

- Я вообще не понимаю, откуда эти идеи возникают? Екатеринбург блестяще провел первую половину турнира, хотя коронавирус уже надвигался, но мы были одно время единственным соревнованием в мире, которое на таком уровне проводилось. Мы работали в непосредственном контакте с Роспотребнадзором, с медиками, и никто не заболел – ни зрители, ни сами шахматисты. Просто, когда уже последовали решения правительства о запрете авиасообщения между Россией и другими странами, мы не имели возможности продолжать соревнование. Но никаких нареканий не было, в том числе и у участников. Екатеринбург готов возобновить свои функции по проведению турнира претендентов, подготовлены замечательные награды из драгоценных металлов для победителей.

- Турнир продолжится со второй половины?

- Конечно. А как еще? Сыграно семь туров из четырнадцати. В чрезвычайных условиях прерванное соревнование – конечно, оно должно быть продолжено. И, уверен, пройдет до завершения на высочайшем уровне.

- Анатолий Евгеньевич, когда только начиналась пандемия, вы говорили, что шахматы по интернету – это чуть ли не другой вид спорта.

- Абсолютно точно - да.

- А потом нынешний чемпион мира Магнус Карлсен там свой онлайн-турнир провел. Причем, хорошие шахматисты играли. Там были хорошие партии? Или наблюдать было неинтересно?

- Мы сейчас не говорим о качестве, которое было, может быть, и хорошее. В условиях пандемии мы не можем проводить очные соревнования и очень страдаем от этого. Поэтому единственной формой международных контактов остаются онлайн-турниры. Но при этом масса вопросов возникает. Ведь даже если размещены камеры, которые следят за тем, чтобы не было подсказок, человек во время партии может выйти в туалет, а в туалете камеры разместить невозможно. Кроме того, я сам столкнулся с проблемами связи, из-за которых потерял турнирные очки. Передача данных по Интернету при перегруженных сетях может занимать несколько секунд или вообще подвисать. И вот у меня случились две партии, в которых я уже поставил сопернику мат и вдруг, когда сигнал доходит до моего компьютера, ход возвращается назад и мне ставится поражение за просроченное время. Это вообще привет! Конечно, если проводить онлайн-соревнования, то нужно в первую очередь предусмотреть эти абсолютно абсурдные ситуации. Как говорится, если у меня на компьютере стоит мат, то он должен быть старше времени передачи сигнала.

- Как Вы думаете, когда возобновятся очные турниры?

- Одно могу сказать: чем быстрее, тем лучше. Если онлайн-турнирами заменить реальные шахматы, то это будет беда для шахмат.

- Да, это то же самое, что легкоатлету по квартире бегать.

- Да-да, конечно. Хотя я где-то видел, что проводят онлайн-турниры даже по художественной гимнастике. Люди не хотят терять контакты, поэтому какую-то замену ищут. Но как только откроется мир для передвижений, все люди будут в восторге от возобновления нормальных контактов.

- Вы, наверное, дали тысячи сеансов одновременной игры. А во время пандемии давали онлайн-сеансы?

- Тысячи вряд ли, но сотни точно. Нет, онлайн-сеансы я не провожу и вообще не участвую в онлайн-турнирах. Единственный раз я сыграл несколько партий, когда мы вместе с Французской федерацией шахмат проводили благотворительный турнир в поддержку жертв коронавируса.