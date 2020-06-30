Врачам московских хосписов нужна помощь, чтобы безопасно приезжать к пациентам

Коронавирус отступает - но не уходит. Москва возвращается к привычной жизни, но угроза заразиться в людных местах все же сохраняется. За последние сутки в столице выявлено 782 новых случая заболевания.

И если многие могут даже не заметить симптомы COVID, есть люди, для которых вирус особенно опасен. Это, в первую очередь, пациенты хосписов. Для того, чтобы снизить риск заражения для них, благотворительный фонд «Вера» запускает фандрайзинговую кампанию совместно с социальным проектом Яндекса «Помощь рядом».

Ее цель - собрать средства на оплату поездок на такси для сотрудников Московского многопрофильного центра паллиативной помощи и его филиалов — московских хосписов.

Если удастся собрать 7,2 миллиона рублей, врачи и сотрудники 10 московских хосписов и паллиативных отделений смогут ещё в течение месяца бесплатно пользоваться такси вместо поездок на общественном транспорте.

- Сотрудники Московского многопрофильного центра паллиативной помощи и филиалов- хосписов работают с тяжелобольными пациентами, которые из-за своих заболеваний особенно уязвимы перед вирусами. С началом пандемии в стационарах Центра и хосписов изменились график и условия работы: запрещены посещения близких и волонтёров. Пока речи о возврате к привычным, докарантинным, правилам нет. Поэтому сейчас для сотрудников все ещё важно не подвергать себя лишний раз опасности заразиться или стать переносчиком опасного вируса, — объясняет главный врач Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Татьяна Кравченко.

C 29 апреля 600 врачей и сотрудников хосписов уже пользуются такси бесплатно. За это время они совершили почти 17 тысяч поездок из дома на работу и обратно. Но чтобы «Помощь рядом» продолжала работать, а медики могли приезжать к своим тяжелобольным пациентам без риска заразится в общественном транспорте, проекту нужна поддержка.

- Мы очень благодарны нашим партнёрам и благотворителям, которые в это непростое время поддерживают фонд, а через него тяжелобольных людей. Фонд продолжает работать и помогать, во время пандемии мы не свернули ни одной программы. Ведь неизлечимо больные взрослые и дети нуждаются в помощи, грамотном уходе и поддержке ежедневно, — рассказала директор фонда «Вера» Анна Скоробогатова.

С начала пандемии, фонд «Вера» благодаря поддержке благотворителей передал для оставшихся в стационарах пациентов планшеты, роутеры и сим-карты. Посещения больниц и хосписов запрещены раджи безопасности пациентов - но людям все также необходима поддержка любимых, пусть и по видеосвязи. В Первый Московский детский хоспис также закупили специальные прогулочные коляски, подходящие для детей с особенностями. Фонд обеспечивает хосписы и паллиативные отделения средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а закрытые на карантин учреждения — еще и продуктами и другими вещами, необходимыми для проживания.

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