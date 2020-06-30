Шестиклассник убил бывшего заключенного

Несколько дней назад в Воскресенскую ГБ №2 "скорая помощь" привезла 57-летнего Василия*. Мужчину доставили прямо из его дома в деревне Цибино с сильной болью в животе и резким ухудшением самочувствия. В больнице медики обнаружили у него разрыв селезёнки и внутрибрюшное кровотечение. Врачи стали принимать меры для спасения мужчины, повреждения были серьёзными. Но проведя в больнице чуть больше суток, пациент скончался.

— Причиной смерти стала большая потеря крови, было зафиксировано, что кровотечение было вызвано тупой травмой живота. При госпитализации мужчина сообщил, что боль появилась за два дня до поступления в больницу после того, как его избили, и состояние больного постепенно ухудшалось, — сообщил kp.ru источник

По факту смерти пациента с подобного рода травмами полиция всегда проводит проверку. Этот случай не стал исключением. Оперативники опросили соседей в деревне и установили, что травмы погибшему нанёс 6-классник по имени Данила* из хулиганских побуждений. Неожиданный подозреваемый живёт и учится в Раменском, а летние каникулы проводит в деревне. В данный момент подробности произошедшего устанавливаются. О погибшем тоже пока известно немного, у полицейских есть информация, что мужчина ранее был осуждён и отбывал наказание за кражу.

*Все имена изменены