Загадка самого успешного угона самолета в мире: кем был таинственный Дэн Купер

Представьте себе небольшой картонный ящик, в котором лежат: 1) сумка из-под парашюта; 2) несколько ветхих 20-долларовых банкнот; 3) галстук с жемчужным зажимом…

Странный набор? Но что еще более странно, это абсолютно все (!) улики, которые путем невероятных усилий, привлечения огромного количества следователей, оперативников и сторонних специалистов были собраны за 49 лет по одному из самых загадочных преступлений в мире. В историю оно вошло под названием «дело Дэна Купера» и стало единственным нераскрытым угоном воздушного судна за все время существования гражданской авиации.

Об угонщике написаны книги, снято бесчисленное количество документальных и несколько художественных фильмов. Проведено несколько официальных и множество неофициальных расследований. Но никто по сей день так и не смог ответить на два главных вопроса: Who is mister Cuper? и Where is mister Cuper? («Кто же мистер Купер?» и «Куда он пропал?»).

Джентльмен удачи

Итак, эта история началась в самый обычный день 24 ноября 1971 года в самом обычном аэропорту Америки. На самый обычный рейс из Портленда в Сиэтл самый обычный человек купил самый обычный билет.

Как говорится, ничто не предвещало, что через несколько часов рейс 305 региональной авиакомпании Northwest Orient Airlines станет самым известным в США, а через сутки - в мире. И самый обычный пассажир, представившийся Дэном Купером, станет самым разыскиваемым преступником на планете...

Фотороботы воздушного пирата, составленные ФБР: смуглый мужчина около 40 лет, рост от 178 до 180 см, вес от 77 до 82 кг. Был одет в легкое черное пальто, мокасины, темный костюм, белую рубашку. Представился Дэном Купером. Фото: FBI

Через восемь минут после взлета пассажир закурил (тогда это можно было делать на борту), заказал бурбон с газировкой (тоже не возбранялось) и передал стюардессе записку, в которой говорилось, что у него в портфеле бомба и самолет захвачен (а вот это уже перебор!). Воздушный пират потребовал 200 тысяч выкупа в мелких 20-долларовых купюрах и четыре парашюта (два основных и два запасных).

Стюардесса отмечала, что пассажир вел себя чрезвычайно спокойно, тонко шутил, периодически заказывал себе бурбон, причем каждый раз расплачивался и оставлял щедрые чаевые. В общем, вел себя как джентльмен. Джентльмен удачи.

Приземлившись в Сиэтле, угонщик обменял 36 пассажиров и одну из двух стюардесс на деньги и парашюты, потребовал дозаправить самолет и взять курс на юго-восток, в сторону Мехико. Он приказал летчикам идти на минимально возможной скорости 350 км/час и не подниматься выше 3000 метров. Шасси не убирать, закрылки опустить на 15 градусов. Пилоты уточнили, что до Мексики самолет не долетит на одной заправке, придется садиться еще раз. Посмотрев на карту, Купер ткнул на аэропорт Рино в штате Невада...

После взлета Купер попросил стюардессу зайти в кабину пилотов и запереть дверь. Через двадцать минут летчики почувствовали падение давления в кабине (как установили позже, Купер открыл кормовой трап). А еще через пятнадцать минут хвостовая часть так ощутимо дернулась, что пришлось выравнивать самолет (опять же как установило следствие позже, угонщик покинул самолет). Через два часа борт приземлился в Рино. Без Купера на борту. С тех пор никто никогда не видел ни угонщика, ни денег...

Гениальный план

Поразмышлять над загадками этой истории в рамках совместной программы Радио «КП» (fm.kp.ru) и РГО «Клуб знаменитых путешественников» мы попросили заслуженного летчика-испытателя СССР Виктора Заболоцкого. Он знает тип самолета, где разыгрались события, и летал над территорией, где спрыгнул отчаянный парашютист.

- Судя по действиям Купера, он максимально повысил свои шансы на выживание. Во-первых, об этом говорит сам выбор самолета. У Boeing 727-51 есть сзади встроенный трап, как на наших Як-40 и Як-42. С этой рампы как раз и удобно прыгать. Любой другой тип самолета резко снижает шансы парашютиста - там приходится «выходить» через боковой люк, а это чревато ударом о крыло или стабилизатор.

- А что, были случаи прыжков с гражданских бортов?

- Конечно. Когда мы в СССР занимались летными испытаниями, спецгруппа опытных парашютистов, так сказать, «опрыгивала» самолет. У нас так погиб один парашютист на испытаниях Ил-62. Как ни рассчитывали аэродинамики безопасный вариант, но что-то пошло не так, и он врезался в крыло. Образовалась такая вмятина, что туда полмотоцикла можно было загнать...

Во-вторых, Купер обеспечил себе безопасное десантирование, задав пилотам определенную высоту - три тысячи метров. Это тоже не случайно. С одной стороны, трудно наблюдать с земли момент отделения парашютиста. С другой - на этой высоте нет разгерметизации самолета, при открывании двери не будет хлопка. Дышится свободно, и не нужна кислородная маска.

В-третьих, не случайна скорость 350 км/час. Она минимально возможная для полета и достаточно комфортная для покидания борта. Если, конечно, есть достаточный десантный опыт.

Время - деньги

- Что еще он продумал?

- Да буквально все до мелочей. Он же забрал все улики, включая записки. Никто не мог найти бокалов, из которых он пил бурбон, чтобы снять отпечатки пальцев. Все окурки исчезли.

- Ага, зато галстук забыл!

- Ну должен же он был допустить хоть одну ошибку. Если, конечно, это не способ пустить расследование по ложному следу. Хотя этот аксессуар все равно ни по какому следу не пустил. Может, это была насмешка: ну попробуйте верните мне этот галстук. Если сможете.

Единственная улика - галстук, забытый в салоне самолета. Современная экспертиза нашла на нем частицы редкоземельных металлов. Фото: FBI

- Интересная версия… А почему он попросил такую странную сумму - всего 200 тысяч? Мог же требовать миллион и больше.

- Ну по тем временам 200 тысяч это как сейчас миллион. То есть деньги не такие уж и маленькие. Но и не такие огромные, чтобы их долго собирать и поставить всех на уши. Потребуй он полмиллиона-миллион, к нему бы отнеслись более внимательно. Человек настроен решительно, от него всего можно ожидать. А 200 тысяч - это, так сказать, психологически не очень серьезная сумма. Возникает ощущение, что это какой-то дилетант, который играется немножко, а значит, его можно обхитрить. Он как бы усыпил бдительность этой суммой.

- То есть даже выбор суммы тонко продуман.

- Да. И тут еще есть нюанс. 200 тысяч в 20-долларовых купюрах - это десять килограммов дополнительного веса для парашютиста. А миллион - этот уже…

- Ого! 50 кило!

- С таким грузом прыгать опасно… Даже с полумиллионом некомфортно. А 200 тысяч в самый раз.

- Ну а чего бы не снизить резко вес, попросив выкуп в сотенных купюрах?

- Опять же все рассчитано - двадцатки гораздо труднее отследить, чем сотки...

Но и это еще не все! Тонкая психологическая игра проявляется еще в маршруте. От Портленда до Сиэтла примерно 250 километров. На самолете раз плюнуть! Времени на раздумья у силовиков очень мало. Пока он дал записку стюардессе, пока она отреагировала, пока связались с землей, пока спецслужбы собрали штаб, уже пора садиться. Времени на принятие решения у ФБР и полиции очень мало. Тем более накануне Дня благодарения, все расслабленные. И тут Купер говорит: хочу в Мексику. А это стопроцентная дозаправка на промежуточном аэродроме. Логично, что штаб принимает решение - отдаем деньги, а потом возьмем его либо на дозаправке, либо в конечном пункте. Он просчитал наперед эти действия. Что вроде бы у силовиков будет время на планирование операции. А на самом деле времени у них абсолютно не было.

- Но он же потребовал парашюты, значит, мог спрыгнуть в любое время.

- В это до конца никто не верил. Опять же легкомысленная сумма 200 тысяч настраивала на несерьезность намерений Купера.

- И тем не менее ему дали четыре требуемых парашюта. Почему он попросил несколько?

- Повышал шансы на выживание. Один парашют можно вывести из строя. Но несколько парашютов наводят на мысль, что преступник планирует спрыгнуть с заложником. А если невиновному достанется неисправный парашют? Скандал на всю страну! Поэтому все парашюты будут исправны. Психология!

Прямо в полете смельчак спрыгнул в ночь с этой рампы. На высоте 3000 метров и скорости 320 км/час. Смог ли он выжить? Фото: FBI

Спасибо, что живой?

- Почему момента отделения не заметили ни с земли, ни даже два истребителя, сопровождавшие «Боинг»?

- Возможно, и это рассчитал угонщик… Это территория национальных парков. Я над этой горной местностью три года подряд летал от Портленда до Ошкоша, самолеты маленькие перегонял. Там перевал - горы, перевал - ущелья. Там нет никого. И даже если какой турист забредет, он с земли не успеет среагировать ни на парашютиста, ни даже на пролетающий на трех тысячах метров самолет. Фактически выскочил из самолета парашютист, повис - и тут же сразу земля.

Что касается истребителей, погода начала портиться. Да и они просто не ожидали, что он будет выскакивать оттуда. Ну отделилась эта точечка от самолета. На фоне леса, на фоне гор сразу можно потерять. Или вообще не заметить. На мгновение отвлекся летчик - и все. Зевнул парашютиста.

- Вот он приземлился. И что дальше? Он же должен был сориентироваться. Найти путь. Не было смартфонов, GPS карманных. Как он на земле не заблудился?

- Между Портлендом и Сиэтлом находятся национальные парки. Они очень оригинальные. С одной стороны, это вроде бы дикие леса. Но с другой - они изрезаны тропами и дорогами. А в Америке, если вы пойдете по любой дороге, вы обязательно найдете указатель с ее номером, километром, на котором находитесь, указателем, где какой город и как далеко. Если у вас есть карта, вы четко определите свое местоположение. Так что если он удачно приземлился, уйти ему было легко. Тем более накануне Дня благодарения не сразу смогли организовать нормальные поиски на такой обширной территории.

- Есть версия, что его не могут найти, потому что он просто погиб. Приземлился в водоем и утонул или разбился где-то в горах.

- Я так не думаю. Есть большая уверенность, что он остался в живых. И с большим интересом наблюдал, как его безуспешно ищут. Возможно, до сих пор наблюдает.

Так Дэн Купер может выглядеть сейчас. Фото: FBI

ТОЧКИ НАД «i»

Так ху из мистер Купер?

Итак, тайна Дэна Купера до сих пор не раскрыта. Но в принципе можно составить психологический и профессиональный портрет. Это явно человек, имеющий за плечами военную или спортивную десантную подготовку, причем весьма основательную (ночное десантирование - это высший пилотаж). У него явный опыт и пилота международного класса, и авиастроителя (не каждый знает устройство самолета так подробно, тонкости управления им, авиационную карту местности и пр.). Об этом как раз говорит недавно проведенная экспертиза галстука - на нем найдены такие авиастроительные частицы, как алюминий, висмут, титан. А кроме того, три года назад при повторной экспертизе обнаружены сульфид церия и стронций - их применяли в разработке сверхзвукового гражданского «Боинга-2707» (проект закрыли за год до угона). Не исключено, что это бывший работник спецслужб, слишком уж он хорошо подкован в психологическом плане.

И, наконец, велика вероятность, что это не американец. Ведь Дэн Купер - это имя героя комиксов о приключениях пилота Королевских ВВС Канады. В США эту серию не продавали. А вот в соседней стране она была культовой. Значит, угонщик вполне мог вернуться после успешного дела домой в Канаду. По этой причине как раз похищенные доллары так и не всплыли ни в одном магазине или банке США (кроме полуистлевших 6000, найденных на берегу реки в заповеднике). Хотя не исключено, что Купер их вообще не потратил и вся эта спецоперация была разработана, чтобы восстановить какую-то пока неведомую нам справедливость…