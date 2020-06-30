Аниту Цой увезли в больницу с коронавирусом

Анита Цой была срочно госпитализирована в одну из московских больниц. У известной певицы диагностирован коронавирус.

О том, что Аниту Цой увезли в больницу с коронавирусной инфекцией, заявила пресс-секретарь артистки Анна Кружель. Диагноз исполнительнице был поставлен в одной из московских клиник, передает РИА Новости. Где именно Цой могла подхватить заразу, не уточняется.

Совсем недавно вокалистка принимала участие в шоу Comment Out. В одном из раундов она отказалась писать комментарий Агате Муцениеце. Поэтому в наказание ей пришлось купить билеты на самолет в город Ухань, откуда началась пандемия коронавируса.

Стоит отметить, что буквально два дня назад, судя по всему, певица чувствовала себя отлично. Она оставляла сообщения в своем блоге и делилась секретом приготовления трех блюд за 30 минут. "Необычный опыт, но крутой! Готовила в прямом эфире, в экстремальных условиях", - хвасталась Анита.

Она обожает готовить. На одном из снимков звезда и ее подруга едят устриц. "Впервые накормила устрицами мою Наташу. Отметьте того, кого бы вы хотели, чтобы я накормила!, - предлагала поклонникам Цой.

Напомним, певица яро защищала Льва Лещенко, который в разгар пандемии появился на дне рождении сестры композитора Игоря Крутого. Ее высказывание о том, что 78-летнего певца должны сберечь, поскольку он "человек очень заслуженный", вызвало неоднозначную реакцию публики.