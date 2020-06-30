2020-06-30T11:48:39+03:00
Спорт

У кого больше шансов на победу в матче ЦСКА – «Спартак»

В столичном супердерби букмекеры ставят на красно-белых. А что думают читатели kp.ru?
Кирилл СЕРОВ
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Эти матчи всегда выносятся за скобки любого чемпионата, но сейчас оба популярнейших столичных клуба еще и соседи по турнирной таблицеЭти матчи всегда выносятся за скобки любого чемпионата, но сейчас оба популярнейших столичных клуба еще и соседи по турнирной таблицеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сегодня, 30 июня, состоится московская «классико». ЦСКА играет со «Спартаком» (19.55, «Матч «ТВ»). Эти матчи всегда выносятся за скобки любого чемпионата, но сейчас оба популярнейших столичных клуба еще и соседи по турнирной таблице. Армейцы идут на пятом еврокубковом месте (37 очков), спартаковцы на шестом (32). Но даже несмотря на то, что ЦСКА принимает «Спартак» на своем стадионе, букмекеры отдают небольшое предпочтение красно-белым. Коэффициент на победу «Спартака» – 2,59, на успех ЦСКА – 2,84. Вероятность ничьей аналитики оценивают коэффициентом 3,37.

Скорее всего здесь сказались результаты двух последних игр армейцев. В 23-м туре они проиграли дома «Зениту» (0:4), после чего главный тренер Виктор Гончаренко в сердцах подал в отставку. В прошлом матче против «Динамо» (0:0) команду вывел старший тренер Сергей Овчинников. И вот, Гончаренко поостыл и вернулся. Но сможет ли он правильно выстроить свой потрепанный футбольный батальон?

ИСТОЧНИК KP.RU

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