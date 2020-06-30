Все испугались "апокалипсиса" во время парада планет 4 июля. Но ждать стоит не этого

Ложился спать, быстрым глазом посмотрел: Юпитер и Сатурн низко, у южного горизонта. Красиво висят. Рядышком. Вспомнил, что всю весну радовала Венера. А теперь и не видно ее. Около Солнца прячется. Вздохнул, ну, и баиньки.

А сегодня прочитал, что, оказывается, 4 июля, то есть всего через несколько дней, будет «полный парад планет». Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и прочие выстроятся в одну линию, отчего на Земле будут тьма и скрежет зубовный. Стоп, подумал я, как это? Планеты же все по разным сторонам неба разбрелись, и быстро им не собраться.

Проверить-то дело минутное. Берем любую программу-планетарий. Это – программа, которая в точности покажет вид неба на любую дату. Никогда не ошибается. Задаем 4 июля. И что видим? Юпитер и Сатурн, как и сейчас, стоят рядом. Движутся они медленно, и сошлись надолго. Марс - тоже не быстрый, висит в другой части неба. Условно рядом, но довольно далеко от него, по обе стороны – Нептун и Уран. Венера болтается возле Солнца на другой стороне неба, а Меркурий и вовсе спрятался. В какую «одну линию»? Надо же такое придумать!

Проверить, как выстроятся планеты 4 июля можно в программе-планетарии

А придумали вот как. Несколько дней назад в одном американском издании вышла невинная статья, мол, как провести время весело, ожидая фейерверка. Ведь 4 июля в США празднуют День независимости. Люди выйдут на улицы поглазеть. Почему бы заодно не познакомить их со звездным небом. На беду журналист увлекся военно-патриотическими метафорами и сравнил планеты, висящие на небосводе, с солдатами на параде. И понеслось. Вот они уже в одну линию выстроились. Вот и конец света подтянулся. Обычно фейки приходят к нам с Запада уже готовыми. Но здесь львиную долю «работы» выполнили наши, доморощенные, астрологи. Они все никак не успокоятся, что коронавирус и кризис проморгали. Вот и ищут реванша.

Интересно, что кое-что необычное в этом году в самом деле будет. А именно: 21 декабря Сатурн и Юпитер сойдутся так близко, что для незоркого глаза сольются в одну мегазвезду. А как здорово будет за этим наблюдать в бинокль или в телескоп! Но то – декабрь, а не июль вовсе, и не все планеты, а только две.

Что такое вообще парад планет? Существует малый парад – это когда более-менее близко сходятся четыре планеты, большой парад – когда шесть планет, и полный парад – все планеты (при этом неясно, считать ли среди «всех» Плутон, его вроде бы статуса планеты лишили, но хотят реабилитировать). Что значит «более-менее» близко? Скажем, в угле с раствором градусов сто. Не так уж и близко, тем не менее, парадом такое явление считается. Понятно, что важно согнать в один сектор медленные планеты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Марс. Даже если Венера и Меркурий где-то не тут, они быстрые, и скоро прискачут.

В конце 70-х – начале 80-х все дальние (а значит, медленные) планеты собрались примерно в одном секторе. Это позволило досконально изучить Уран и Нептун. Аппарат «Вояджер-2» изначально запустили только для изучения Юпитера и Сатурна. А потом подумали – ему все равно лететь за пределы Солнечной системы, а тут по дороге еще и Уран с Нептуном. Поменяли немного орбиту, и бросили на дальние рубежи. Венцом того соединения планет был март 1982 года. В тот месяц все «верхние» планеты (те, что дальше от Солнца, чем Земля) сошлись в 95-градусном секторе. Прекрасно помню то событие, но выглядело оно не очень впечатляюще. В конце концов, планеты часто собираются вместе. То, что предстоит в конце декабря с Юпитером и Сатурном – зрелищней, и случается реже.

А было ли такое, что все планеты точно в одну линию встали? Недавно один программист написал программу и проанализировал интервал времени в 50 тысяч лет. Много для человечества, но немного для планет. Тем не менее, за этот промежуток он не нашел ни одного случая, чтобы планеты встали точно в ряд. Этим результатом заинтересовались профессионалы, и расширили границу исследования до 500 миллионов лет. Тоже ничего. Теоретически планеты могут сойтись в одну линию, но, кажется, этого еще не происходило. К тому же, даже если это будет одна линия, планеты окажутся в разных плоскостях. Ведь их орбиты наклонены к Солнцу на разные углы.

Часто говорят о явлении 949 года. Берем нашу программу-планетарий, смотрим… Да, это было красиво! Вообразите, на востоке восходит Юпитер, за ним Сатурн, потом Марс, дальше Венера с Меркурием. Но опять же, не на одной линии! Это напоминает парад, но как если бы вы были генералом, а планеты выстроились перед вами, в перпендикулярную вам линию. Повторится это явление 6 мая 2492 года, но я посмотрел в программе, так красиво не будет.

И последний вопрос: могут ли планеты как-то повлиять на Землю, если вместе возьмутся ее притягивать? В серьезной литературе вам скажут «нет», и приведут таблицу, из которой следует, как ничтожно тянет к себе нас даже гигант Юпитер. Пусть все планеты потянут нас в одном направлении - мы ничего не почувствуем. Так, да не так. В последнее время некоторые ученые говорят, что даже незначительное тяготение может многое поменять на Земле, например, климат. Такие исследования ведутся, скажем, в Харьковской обсерватории. Если у харьковчан получится довести исследование до конца, случится невероятное: в кои то веки профессиональные астрономы отчасти реабилитируют астрологов. Но четких результатов пока нет, да и до настоящего парада планет еще далеко.