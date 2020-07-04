Галкин худеет на эклерах, а Степаненко только смотрит на еду

Многие, уплетая вечером орешки и фрукты, думают, что питаются правильно, продукты ведь полезные. А наутро весы показывают очередное «плюс кило». Почему так происходит, на примерах звездного питания разъяснила диетолог Надя Шарк.

Юля Савичева: Домашние сладости полезнее

- Соблюдаю форму и контролирую свое питание всегда! Отрываюсь только раз в неделю или даже в две, - признается певица. - Поэтому я полюбила делать пирожные, торты, конфеты своими руками. Да, ответственно заявляю при всех, я сахарозависимый человек! Думаю, это не страшно, если все в меру.

Комментарий диетолога:

- Отлично, что Юля сама делает десерты и контролирует продукты, которые кладет при приготовлении. Домашние сладости намного полезнее промышленных. Изредка десерт не может навредить фигуре и здоровому питанию, если его еще съесть в первой половине дня.

Максим Галкин: Пирожные только по утрам

- Вот так начинаешь меньше есть и даже худеешь... А потом на твоем пути возникает продукт, от которого невозможно отказаться. В моем случае - эклеры. Ну как тут можно остановиться, - вздыхает Максим, поедая пирожные с заварным кремом.

Максим Галкин не может отказаться от эклеров.Фото: Instagram.com

Комментарий диетолога:

- Я сама не понимаю, как можно отказать эклерам! Поэтому ешьте! Но строго одну штуку и до 16 часов. Только выбирайте эклеры с хорошим составом, без маргарина. Запить такой десерт лучше имбирным чаем без сахара и меда.

Лиза и Гарри Галкины: Детям можно пряники и сосиски

«Аппетитоподъемный пост. Поборникам здорового питания смотреть не рекомендуется. Всем остальным - приятного аппетита!» - написал Максим Галкин в Инстаграме, показав, как его сын Гарри уплетает за обе щеки сосиски с хлебом, а дочка лопает пряники.

Гарри Галкин уплетает за обе щеки сосиски с хлебом.Фото: Instagram.com

Комментарий диетолога:

- У детского растущего организма меньше правил в употреблении еды. Детская еда может быть более калорийной, питательной и содержать простые углеводы - пряники, макароны, картофель. Но если дети так будут питаться в ежедневном режиме, это приведет к нездоровым привычкам в будущем, поскольку именно в детстве закладываются привычки питания.

А Лиза Галкина лопает пряники.Фото: Instagram.com

Дима Билан: Сыр и фрукты не сочетаются

Певец очень любит сыр. Правда, ест он его не по-научному

«Когда тебе хорошо, то это не требует никаких доказательств!» - подписал певец фото с подругой, стилистом Ритой.

На столе у них сыр, фрукты и алкогольный коктейль. Неплохой набор для свидания, пусть и дружеского.

Дима Билан очень любит сыр.Фото: Instagram.com

Комментарий диетолога:

- Сыр с плесенью и фрукты не очень хорошее сочетание. Если хочется сыра, лучше съесть его просто с вином, поскольку алкоголь разжигает пищеварение и компенсирует тяжелый продукт - сыр. Употребление всего вместе (фрукты, сыр и алкоголь) может привести к дискомфорту в животе.

Лера Кудрявцева: Индейка весу не помеха

- Иногда хочется чего-то небанального. Сегодня готовлю индейку. Решила сделать стейки на гриле. Завтра попробую запечь голень, - сообщила телеведущая.

Лера Кудрявцева иногда хочет чего-то небанального, например индейку.Фото: Instagram.com

Комментарий диетолога:

- Индейка - отличное диетическое блюдо для поддержания и снижения веса. К ней обязательно нужно добавить зелень, овощи и специи. Таким образом блюдо станет более сбалансированным и лучше усвоится. Индейка подходит именно для обеденного времени. На ужин уже будет тяжеловато для организма. Вечером лучше съесть рыбу (или морепродукты) с овощами.

Елена Степаненко: Теряйте кило, пережевывая пищу

После развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко похудела на 42 кило. Артистка стала есть чаще, но маленькими порциями. А когда хотела колбасы, приходила в магазин, смотрела на нее и довольствовалась ароматом. А если желала отведать пирожков, то жевала их... и выплевывала.

Елена Степаненко когда хотела колбасы, приходила в магазин, смотрела на нее и довольствовалась ароматом.Фото: Instagram.com

- Вся порция должна помещаться в ладошку. И вот мое ноу-хау. Я съела два пирожка вот так: откусывала, жевала до тех пор, пока никакой вкусности во рту не оставалось, и выплевывала, - рассказывала звезда.

Комментарий диетолога:

- Единственный плюс в такой спорной диете - Елена Григорьевна приучает себя хорошо пережевывать пищу. Ведь тщательно пережеванные продукты гораздо лучше усваиваются. Часть плохо пережеванной еды остается «гнить» в организме и неправильно переваривается, откладываются жиры на теле. Елена похудела на 42 кило, поскольку руководствуется главным правилом правильного питания - трата энергии должна быть выше, чем потребленные калории.

Завтраки - одна из главных фишек Инстаграма продюсера Яны Рудковской.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Яна Рудковская: Красивая сервировка спасет от переедания

Завтраки - одна из главных фишек Инстаграма продюсера Яны Рудковской. Ее стол всегда сервирован красивой дорогой посудой, но вот насколько полезная на ней еда...

Стол Яны Рудковской всегда сервирован красивой дорогой посудой и не самой полезной едой.Фото: Instagram.com

Комментарий диетолога:

- Отличное начало дня: яйца (белок) и зелень (клетчатка) с фруктами (углеводы и полезные сахара). Прекрасная подача - глаз радуется при виде такого блюда, и насыщение приходит гораздо быстрее. Обязательно красиво сервируйте себе стол, как это делает Яна. Это тоже способствует более правильному перевариванию еды и снижает вероятность переесть.

Диетолог Надя ШаркФото: Instagram.com

Но также важна и последовательность приема пищи. Начинайте со стакана воды. Первым делом нужно съесть сладкий фрукт, это снизит тягу к сладкому, а потом уже яйца и овощи. Хлеб можно есть, если нет задачи снизить вес.