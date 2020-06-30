Власть президента Украины слаба как никогда. Сменит ли Зеленского ставленник олигархов или страной будет править парламент

Известный на Украине и за ее пределами сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович заявил, что шестой президент самостийной вполне может стать последним. По словам Рабиновича, Зеленский, которого на выборах весной 2019-го поддержали три четверти избирателей, не использовал шанс направить Украину по пути процветания. И теперь страна, большинство граждан которой разочарованы своим прошлогодним выбором, семимильными шагами движется в сторону парламентской республики. А президент — ну что президент...

Вот как прокомментировал «КП» возможное завершение краткой эпохи Зеленского и переход к иной форме правления директор института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов:

- Заявление сделал один из лидеров оппозиционной партии. Считаю, он просто эпатирует публику. С точки зрения социо-политической динамики — оснований к переходу к парламентской республики нет никаких.

- Но власть президента Украины сейчас слаба как никогда?

- Это очевидный факт. Ярко проявились ряд центров силы. Президент Зеленский —только один из центров. И вряд ли можно утверждать, что центр доминирующий. Любое серьезное потрясение, очередной майдан — и власть может уйти у него из под ног в считанные дни .

- Он заигрывает с теми 20 с небольшим процентами, в том числе националистов, которые не голосовали за него?

- Зеленскому нет смысла заигрывать с 20 процентами не голосовавших за него. Высокие ожидания населения, избирателей быстро конвертируются в негативные отношения. Мы помним, что с избранием Зеленского были самые высокие ожидания — он казался внесистемным политиком, который приведет к управлению страной новую команду. Ни в чем не замазанную.

- Но вообще то большинство украинцев просто ждали, что с приходом Зеленского жизнь улучшится...

- Но экономическая ситуация резко улучшится не могла. Ожидать такого было наивно. Кредиты МВФ пришли — но на что они расходуются?

Парламент контролируется рядом олигархов. И влияние Зеленского в Раде, похоже, не решающее. И никаких предпосылок к парламентской республике не видит никто из серьезных аналитиков или людей, влияющих на процессы внутри Украины...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Саакашвили диагностировал «отсутствие на Украине государства»

И признал победу России в «споре» с Незалежной в сфере реформ (подробности)