2020-06-30T13:32:17+03:00
Политика

С корабля на избирательный участок: Шойгу заявил, что армия на 90% проголосовала по поправкам в Конституцию

Военнослужащие, которые несут боевое дежурство и боевую службу, проголосуют 30 июня и 1 июля
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Министр также анонсировал Главный военно-морской парад, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и КронштадтеМинистр также анонсировал Главный военно-морской парад, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте
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- Вооруженные силы принимают активное участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. На сегодняшний день проголосовало более 90 процентов всех категорий военного электората. Это военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал, а также ветераны Вооруженных Сил, численность которых около одного миллиона человек (956 тыс. 206 чел. - ред.), - заявил 30 июня на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства подчеркнул, что военнослужащие, которые "несут боевое дежурство и боевую службу, проголосуют 30 июня и 1 июля". В качестве примера он привел фрегат "Адмирал Григорович", который прибыл с боевой службы в Новороссийск. Матросы и офицеры по прибытию в порт сразу отправились на избирательный участок.

- У меня нет сомнений, что в ходе общероссийского голосования военный электорат проявит высокую гражданскую зрелость, - заявил Шойгу.

Министр также анонсировал Главный военно-морской парад, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте:

"К участию в нем планируется привлечь 46 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и более 4000 военнослужащих. По случаю Дня Военно-Морского Флота также предусматривается провести военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском порту Тартус. Всего в торжествах будет задействовано порядка 200 боевых кораблей разных классов, до 80-ти воздушных судов и около 15-ти тысяч военнослужащих".

Армия и флот продолжает перевооружаться. По данным министра "сначала года в войска поступило 776 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 58 самолетов и вертолетов, свыше 140 боевых бронированных машин и 510 многоцелевых автомобилей".

Приняты в боевой состав Военно-Морского Флота ракетная подлодка стратегического назначения "Князь Владимир" и 2 судна обеспечения.

Шойгу заявил, что армия на 90% проголосовала по поправкам в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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