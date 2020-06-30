«Лучше бы вы букет цветов мне прислали, а не наряд полиции!» : Разъяренная Анастасия Волочкова обратилась к губернатору Нижегородской области

Поездка Анастасии Волочковой в Дивеево закончилась грандиозным скандалом. Балерина не знала, что в Дивеево еще не отменен карантин и очень удивилась, когда в дом, в котором она была приглашена на трапезу, ворвались пять полицейских. Анастасия, избалованная мужским вниманием, поначалу подумала, что полицейские пришли за автографом, но не тут-то было. Стражи порядка около часа допрашивали знаменитую балерину о том, как она проникла в Дивеево.

Артистка объяснила, что она не знала, что в Дивеево карантин, приехала сюда помолиться, сходила на вечернюю службу, пообщалась с батюшкой и местными жителями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/787754" frameborder="0"></iframe> Волочкову пришли арестовывать пять полицейских.Стали известны детали громкого скандала в Дивеево

Однако, по словам губернатора Нижегородской области, Анастасии грозит штраф.

Балерина решила объясниться с поклонниками и обратиться к губернатору Глебу Никитину с открытым письмом, которое передала kp.ru.

- Дорогие друзья. Вот и выяснилось то, чего так ждали. Причина произошедшего во время моего паломничества в Дивеево. Я не давала никаких комментариев, ожидая, что губернатор Нижегородской области найдёт в себе смелость извиниться за случившееся. Этого не произошло, — пишет балерина. - Произошло вот что. Я приехала в ваш город Дивеево помолиться в святых местах, в монастыре, который был открыт, побывать на многочасовой службе, окунуться в святых источниках и увидеть друзей. Не зная о карантине, который губернатор не открыл именно в Дивеево!

Я слышала, что люди стали атаковать аккаунт губернатора вопросами, мол, почему звёздам можно приезжать в монастырь, а другим паломникам нельзя... Я не знаю, правда это или нет. Могу сказать за себя. Я приехала по приглашению, а не инкогнито. Поймите, я такой же простой человек, как и все. Я никому не отказала в возможности сфотографироваться и искренне общалась с жителями Дивеево и гостями города. Перед отъездом я по приглашению друзей приехала к ним домой на обед. Мы душевно общались. Я поделилась небольшим видео этих домашних посиделок в саду друзей в Инстаграм. Рассказав у кого я в гостях. И спустя 20 минут наша трапеза была прервана внезапным бесцеремонным вторжением пятерых некто, которые, даже не предъявив никаких документов, устроили мне допрос, как я попала в Дивеево. Люди не представились, вообще не понятно, как они оказались в доме моих друзей. Но сказали, что они от губернатора...

Никаких протоколов, составленных нелепо и с нарушениями, я не подписывала. Да, разговор был эмоциональным. И меня на него спровоцировали эти сотрудники, потому что правда на моей стороне и я всегда ее отстаиваю. А как бы вы реагировали, если бы пятеро набрасывались на одну женщину с обвинениями в том, в чем я не виновата? Записывая видео на мобильный типа для протокола, и тут же слив его в интернет, что действительно противозаконно.

Г-н Никитин. Если Вы узнали о моем присутствии в городе, с Вашей стороны было бы более благородно прислать мне букет цветов! А не присылать мне наряд из пяти человек. Или прислали бы Ваших представителей с предложением встретиться. Мы же могли обсудить ряд добрых дел и проектов, которые я могла бы помочь осуществить в этом регионе. Как осуществляла свою благотворительную деятельность в области и ранее. Но таких «представителей» я от вас увидеть не ожидала. Это было очень некрасиво с Вашей стороны. Вы какую угрозу узрели в моем приезде в святое место?! Если меня пригласили в Дивеево, то мне было ясно, что все открыто. Уже везде все открыто. Нашу машину спокойно пропустили и ни о каких карантинах мне не было сообщено.

Этим пяти ворвавшимся без документов, но требуя при этом мои, сливая видео нашего эмоционального разговора в интернет, я могу сказать, что мужчинами я вас не назову. Вы ворвались к людям домой во время обеда, спровоцировали меня на эмоции за 45 минут. Я хочу, чтобы люди знали об этом подлом и некрасивом поступке. Совесть у вас отсутствует. Спасибо всем, кто понял, как тяжело одной отстаивать правду перед пятью «псевдо» правоохранителями.

«Известность-это не вседозволенность. В селе Дивеево карантин»,- говорит Глеб Никитин об Анастасии Волочковой.

Г-н Никитин решил развернуть против меня войну? За что?! Но я готова на дуэль в информационном поле.

Всего доброго, - заявила Анастасия Волочкова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787850" frameborder="0"></iframe> Разъяренная Анастасия Волочкова обратилась к губернатору Нижегородской области.

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