2020-06-30T14:42:00+03:00
Звезды

На звезду сериала "Папины дочки" напали из-за слухов о романе с Прилучным

Мирослава Карпович получает угрозы в свой адрес
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце после девяти лет бракаПавел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце после девяти лет бракаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович получает угрозы от хейтеров после слухов о романе с Павлом Прилучным. Некоторое время назад появились слухи о том, что красавицу заметили в обществе актера. Им приписали роман. После этого на Мирославу обрушился шквал критики.

Несколько дней назад поползли слухи о том, что Павел Прилучный увлекся своей коллегой по спектаклю "Косметика врага" Мирославой Карпович. Сплетники стали писать в соцсетях о том, что у актеров роман и даже демонстрировали фото мужчины в маске, утверждая, что это бывший муж Агаты Муцениеце.

32-летний Павел проигнорировал слухи о том, что он якобы уже нашел замену бывшей. Мирослава давно не появляется в блоге. Однако на днях в аккаунте 34-летней Карпович стало жарко.

Хейтеры оставляют сотни сообщений оскорбительного характера, желают артистке всевозможных проблем и даже грозят расправой. "Ты ему не пара!" - это единственное цензурное из того, что пишут девушке. Правда, нашлись те, кто предостерег злопыхателей: "За угрозы может светить уголовное наказание".

m1r0slava_karpovichm1r0slava_karpovich
Эта улыбка стоила мне трех лет ожидания, но игра стоила свеч!
11894 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце после девяти лет брака. За время совместной жизни в их семье родились двое детей: сын Тимофей и дочка Мия.

Что касается Мирославы, то она тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Карпович не была замужем. Кроме того, она пока не решилась стать мамой. Актриса мечтала, что сыграет одну свадьбу на всю жизнь, а для этого ей нужно было найти спутника, в котором она была бы полностью уверена.

Красивый незаконченный роман Прилучного и Муцениеце.Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Она по-прежнему его любит. Но, вероятно, сил быть рядом уже нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Телесериалы: Папины дочки»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ким Чен Ын снова пропал на три недели и дал подов для слухов о плохом здоровье
За поправки голосует большинство
Результат за 30 минут: Посол Японии рассказал о созданном с Россией тесте на коронавирус
Российским военнослужащим и силовикам повысят оклады
Зеленский: Украине надо готовиться ко второй волне коронавируса
RT выпустил еще один эпизод «Акцент Шоу»
В МИД России назвали условие для наблюдения за американскими выборами
Мария Воропаева: Наблюдатели отмечают высокий уровень организации процесса
Доктор Мясников назвал самый полезный овощ
Более 260 россиян вернулись из Индонезии на родину
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату
В деле Ефремова появился новый потерпевший
Путин: голос каждого из вас самый важный, самый главный
Путин о поправках в Конституцию: "Мы голосуем за страну, ради которой работаем"
Когда в мире исчезнут все коалы, рассказали австралийские ученые
В Госдуме назвали «победой» запуск грузовых поездов по крымскому мосту
Почему в России не выросли розничные цены на бензин, объяснил эксперт
Меланию Трамп раскритиковали за то, что пришла к ветеранам без маски
Минтранс России опроверг открытие рейсов в Турцию 15 июля
В Иране журналиста приговорили к смертной казни
Выступление Владимира Путина 30 июня 2020 ожидается после 14.00
Раскрыта средняя цена отдыха на популярных российских курортах
В России за неделю резко подорожала гречка
Мошенники «развели» актера из «Марша турецкого» на 111 тысяч рублей