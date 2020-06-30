На звезду сериала "Папины дочки" напали из-за слухов о романе с Прилучным

Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович получает угрозы от хейтеров после слухов о романе с Павлом Прилучным. Некоторое время назад появились слухи о том, что красавицу заметили в обществе актера. Им приписали роман. После этого на Мирославу обрушился шквал критики.

Несколько дней назад поползли слухи о том, что Павел Прилучный увлекся своей коллегой по спектаклю "Косметика врага" Мирославой Карпович. Сплетники стали писать в соцсетях о том, что у актеров роман и даже демонстрировали фото мужчины в маске, утверждая, что это бывший муж Агаты Муцениеце.

32-летний Павел проигнорировал слухи о том, что он якобы уже нашел замену бывшей. Мирослава давно не появляется в блоге. Однако на днях в аккаунте 34-летней Карпович стало жарко.

Хейтеры оставляют сотни сообщений оскорбительного характера, желают артистке всевозможных проблем и даже грозят расправой. "Ты ему не пара!" - это единственное цензурное из того, что пишут девушке. Правда, нашлись те, кто предостерег злопыхателей: "За угрозы может светить уголовное наказание".

m1r0slava_karpovich Эта улыбка стоила мне трех лет ожидания, но игра стоила свеч!

Напомним, Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце после девяти лет брака. За время совместной жизни в их семье родились двое детей: сын Тимофей и дочка Мия.

Что касается Мирославы, то она тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Карпович не была замужем. Кроме того, она пока не решилась стать мамой. Актриса мечтала, что сыграет одну свадьбу на всю жизнь, а для этого ей нужно было найти спутника, в котором она была бы полностью уверена.