Ювелирные украшения скоро подорожают. Можно ли на этом заработать

В ближайшее время ювелирные украшения из золота подорожают на 30%. Об этом заявил директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин. Причина – подорожавшее на фоне пандемии коронавируса золото.

- Это будет постепенный процесс. В магазинах есть запас товара, но постепенно он будет распродаваться, а на смену ему придут уже более дорогие партии, - предупреждает Уткин.

Вряд ли сами ювелиры рады такому положению дел. Спрос на украшения и так упал из-за пандемии процентов на 50-60. Так еще и рост цен, несомненно, отпугнет часть покупателей.

Цены на благородный металл и правда на максимуме за последние 7-8 лет. Картина обычная для любого кризиса: когда непонятно, что будет с акциями различных компаний, инвесторы бегут в тихую гавань золота. Желтые слитки не могут совсем обесцениться – в отличие от акций какой-нибудь фирмы на грани банкротства.

- Думаю, скоро обновится рекордная цена. Сейчас это 1920 долларов за тройскую унцию (31,1 грамм – прим. авт.), но такими темпами и 2000 не за горами, - считает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. – Причем исторический максимум в евро и в рублях уже пройден. Например, грамм золота 999 пробы стоит сейчас 4 тысячи рублей.

Такие цены не останавливают желающих вложить деньги в драгоценный металл. По словам Вязовского, «клиенты сидят в очереди за слитками и монетами». Может, лучше просто набрать колец и цепочек, пока они еще не так сильно подорожали?

- Нужно понимать, что ювелирные украшения – это не инвестиционный инструмент, - объясняет Вязовский. - Во-первых, золото там не 999-й пробы, как в слитках, а, как правило, 585-й. Во-вторых, у украшений очень большая наценка: золото там раза в 2 дороже, чем на бирже.

А в ломбарде или скупке, куда можно отнести колечко, оценивают именно вес изделия. Тонкости ювелирной работы там не учитываются.

Так что если вы давно хотели порадовать близких или себя украшением, сейчас самое время. А вот для вложения денег ювелирка не подойдет.