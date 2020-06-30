Азмун - в ресторане, Кокорин – на дне рождения: как футболисты чихают на антикоронавирусный режим в нашем футболе

Перед каждым туром команды российской Премьер-лиги чувствуют себя как на складе мин с испорченными взрывателями. Никто не знает, где рванет и рванет ли – у кого из футболистов найдут коронавирус? Разрешат ли из-за этого играть основными составами? Или пошлют на матч юниорский состав, как это было в матче «Сочи» - «Ростов» (10:1). Казалось бы, чтобы не рисковать заразиться, игроки должны сидеть на базах и лишний раз не высовываться – все-таки матчи нужны и им, они за них премиальные получают. Но футболисты российской Премьер-лиги «забили» на антивирусный регламент. Вот конкретные истории как.

Сердар Азмун, ресторан и экс-жена Каржакова

Форвард питерского «Зенита» Сердар Азмун – особо опасный рецидивист. Сначала он обнимался со своим соотечественником на матче с «Крыльями Советов» Сафа Хаади, а потом пошел гулять с ним по ночному Питеру. «Зенит» общал оштрафовать своего игрока, но не помогло: через несколько дней, когда Азмуну уже несколько раз сказали, что так делать не стоит, он засветился на видео в инстаграме в одном из ресторанов с бывшей женой Александра Кержакова Миланой Тюльпановой и ее ребенком.

Сердар Азмун засветился в одном из ресторанов с бывшей женой Александра Кержакова Миланой Тюльпановой.

Александр Кокорин и день рождения

Антигерой светской хроники снова в деле. Александр Кокорин в разгар карантина заявился на день рождения своего друга. Стоит напомнить, что сейчас Кокорин выступает за тот самый «Сочи» - клуб, который отказался переносить матч с «Ростовом», а потом избивал юниорский состав соперника – 10:1. А что будет, если завтра в «Сочи» найдут коронавирус?

Виктор Гончаренко и поездка в Белоруссию

У главного тренера ЦСКА после разгрома от «Зенита» случился нервный срыв, и он исчез из российского клуба. По официальной версии у него было неважно со здоровьем, а по сообщениям СМИ Виктор Гончаренко уехал домой в Белоруссию. Но тренера вернули и через несколько дней он снова объявился в Москве. Но не отсидел положенных 14 дней карантина. Будет ли в ЦСКА вспышка коронавируса?

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доменико Тедеску и тренировки «Спартака»

Еще одна темная история касается уже тренера «Спартака» Доменико Тедеску. Как известно, самые суровые дни пандемии он пережидал в Германии. Когда стало понятно, что матчи РПЛ скоро возобновятся, Тедеско прилетел в Москву. Но по сообщениям СМИ и инсайдров тоже не выдержал 14-дневного карантина, и проводил теоретические занятия с командой. Это выяснилось забавным порядком: на одной из теорий Тедеско поссорился с игроком «Спартака» Гулиевым и выгнал дерзкого полузащитника из команды. С таким скандалом все выплыло наружу.

Хорен Байрамян и поездка к родителям

Самый вопиющий случай. Все знают, что «Ростов», где заразилось несколько игроков, оказался первым пострадавшим во все истории с коронавирусом и вынужден был мальчишек посылать на игру с «Сочи». А «нулевым» пациентом в клубе стал Хорен Байрамян. Он вопреки здравому смыслу поехал навестить своих больных коронавирусом родителей. Через несколько дней зараженный «Ростов» устроил огромный скандал в РПЛ.

Игрок "Ростова" Хорен Байрамян в борьбе за мяч. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Игроки РПЛ и празднование голов

Посмотрите, как радуются игроки после каждого гола даже в это время. Они продолжают обниматься и устраивают целые свалки. Теперь обратите внимание, как праздную голы в той же Германии – сдержанно и на расстоянии. Так что любой гол в РПЛ превращается в компромат на футболистов.

Спартаковцы радуются забитому в ворота "Уфы" мячу. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

А В ЭТО ВРЕМЯ

РФС выписал штрафов на 445 тысяч рублей

На нарушение медицинского регламента РФС оштрафовал клубы и игроков почти на полмиллиона рублей.

- «Ростов» оштрафован на 50 тысяч рублей

- Футболистф «Ростова» Мамаева, Песьякова, а также Луценко из «Арсенала» — на 20 тысяч каждого

- «Динамо» и ЦСКА оштрафованы на 25 тысяч

- Старший тренер ЦСКА Овчинников оштрафован на 20 тысяч

- «Рубин» оштрафован на 25 тысяч

- «Зенит» оштрафован на 20 тысяч

- Нападающего «Зенита» Азмун оштрафован на 40 тысяч

- Игроки «Зенита» Дзюба и футболист «Крыльев Советов» Сафа оштрафованы на 20 тысяч каждый

- Футболистов «Спартака» Соболева, Максименко, Гапонова и Джикию, а также игроков «Уфы» Беленова и Фомина оштрафовали на 20 тысяч каждого

- «Спартак» оштрафовали на 20 тысяч

Но что такое 445 тысяч рублей для клубов РПЛ? Это дневная зарплата одного ведущего игрока.